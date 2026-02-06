Un San Valentín con sorpresa en Finca Calderón

El enoresort Finca Calderón de Requena afronta un mes de febrero plagado de actividades y experiencias que combinan la gastronomía con los mejores vinos de Bodegas Raíces Ibéricas. Este mismo fin de semana han agendado dos actividades, una para mañana sábado con la trufa negra como reclamo y otra para el domingo con protagonismo para el embutido, coincidiendo con la celebración de la XXXI Muestra del Embutido de Requena.

Tras estas dos experiencias, Finca Calderón plantea un intenso fin de semana en torno a San Valentín, con un menú para conmemorar el Día de los Enamorados que estará disponible del 13 al 15 de febrero en servicio de comida y cena. El menú consta de tres entrantes, plato principal y postre con maridaje de vinos de la gama Pasión incluido. Para finalizar, cada pareja recibirá como regalo un pack que incluye una botella de cava Pasión Cuvée Rosado y un juego de cartas diseñado para elevar la complicidad de la pareja, que consta de tres bloques que evolucionan desde preguntas ligeras hasta retos de mayor carga emocional y sensual. La experiencia cuenta con la opción de alojamiento en el hotel boutique de la finca entre viñedos.