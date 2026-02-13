Nuevo año chino: caballo de fuego

El martes 17 de febrero comenzará el Año Nuevo Chino 2026, que según el cómputo tradicional corresponde al año 4724 y estará regido por el Caballo de Fuego. Se trata de una de las celebraciones más importantes del calendario asiático y marca el inicio de un nuevo ciclo no solo en China, sino también en numerosos países del este y sudeste del continente, así como en comunidades chinas repartidas por todo el mundo.

También conocida como Fiesta de la Primavera, esta tradición milenaria simboliza renovación, prosperidad y reencuentro familiar. En sus orígenes estuvo ligada a rituales agrícolas y al homenaje a los antepasados, en un contexto en el que el fin del invierno representaba el comienzo de una nueva etapa productiva. Con el paso de los siglos, la celebración ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural y social que combina espiritualidad, tradición y grandes actos públicos.

El comienzo del año chino lo determina la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, un cálculo que conecta la festividad con los ciclos naturales

A diferencia del calendario gregoriano, el sistema tradicional chino es lunisolar. Cada mes comienza con la Luna nueva, mientras que el año también se estructura teniendo en cuenta referencias solares como el equinoccio de primavera. Por ello, la fecha de inicio varía cada año y se sitúa siempre entre el 21 de enero y el 19 de febrero. El comienzo lo determina la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, un cálculo que conecta la festividad con los ciclos naturales.

El nuevo ciclo se prolongará hasta el 5 de febrero de 2027 y las celebraciones tradicionales se extenderán durante 15 días, culminando con el Festival de los Faroles. Durante ese periodo, millones de personas se desplazan para reunirse con sus familias en lo que se considera la mayor migración anual del planeta. Las cenas de Nochevieja, los sobres rojos con dinero como símbolo de buena fortuna y los espectáculos con fuegos artificiales forman parte de una tradición profundamente arraigada.

El zodiaco chino y el ciclo de 60 años

El horóscopo chino se articula en torno a doce animales: rata, búfalo (o buey), tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Cada año está representado por uno de ellos y, además, se combina con uno de los cinco elementos fundamentales —madera, fuego, tierra, metal y agua—, que se repiten durante dos años consecutivos, uno bajo energía Yang y otro Yin.

La interacción entre animales y elementos genera un gran ciclo de 60 años. El actual comenzó en 1984 y finalizará en 2043, cuando se complete nuevamente la secuencia. Este sistema simbólico no solo organiza el tiempo, sino que también influye en interpretaciones culturales y astrológicas vinculadas al carácter y al destino.

Caballo de Fuego

Dentro de esta secuencia, 2026 corresponde al Caballo en su versión asociada al fuego. El caballo ocupa el séptimo lugar del zodiaco y tradicionalmente se vincula con la libertad, la elegancia, la determinación y la energía orientada al movimiento constante. Representa avance, impulso y una fuerte vocación de independencia.

Celebración del año nuevo chino en València en 2025. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

La revista ‘Architectural Design’ lo describe como un símbolo de vitalidad y carisma, asociado a personalidades dinámicas, creativas y con tendencia a buscar nuevos horizontes. El elemento fuego intensifica esas cualidades y se relaciona con la pasión, el entusiasmo y la creatividad.

Bajo esta combinación, 2026 se interpreta como un periodo marcado por la acción y los nuevos comienzos, así como por transformaciones personales y profesionales. Algunas corrientes astrológicas apuntan además a que será un año especialmente exigente en el ámbito emocional para quienes nacieron bajo este signo, al requerir mayor compromiso y equilibrio en las relaciones.

Gran celebración en València

En València, la celebración tendrá un protagonismo destacado. Del 5 de febrero al 3 de marzo, el Instituto Confucio de la Universitat de València (ICUV) ha organizado un amplio programa cultural con motivo del Año Nuevo Chino.

Los actos centrales se celebrarán el sábado 14 de febrero en la plaza del Ayuntamiento, donde desde las 11:00 horas se instalarán carpas y un escenario para actividades abiertas al público. Ese mismo día, a las 17:30, tendrá lugar la XIII Gran Cabalgata del Año Nuevo Chino, que partirá de la calle Pelayo, recorrerá Xàtiva y Marqués de Sotelo y concluirá en la plaza del Ayuntamiento.

La iniciativa nació en 2012 impulsada por el Instituto Confucio y está organizada por la Federación de Asociaciones Chinas de la Comunidad Valenciana en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. En la pasada edición, más de 20.000 personas asistieron a los actos celebrados en el centro de la ciudad.

El Instituto Confucio de la Universitat de València ha sido reconocido como ‘Instituto Confucio Modelo’ y forma parte de una red internacional que supera los 500 centros en todo el mundo

Durante el desfile participarán agrupaciones folklóricas y culturales de la comunidad china asentada en Valencia, con exhibiciones de taichí, artes marciales y las tradicionales danzas del león y del dragón, símbolos de protección y prosperidad. Más de un centenar de integrantes de batuchina animarán el recorrido.

El programa incluye también talleres infantiles, conferencias divulgativas sobre la Fiesta de la Primavera y demostraciones de caligrafía tradicional. Asimismo, el ICUV colabora en el concierto de Año Nuevo ‘Los Colores de China’, interpretado por la Shanghai Chinese Orchestra en el Palau de Les Arts Reina Sofía.

Noticias relacionadas

Fundado en 2007, el Instituto Confucio de la Universitat de València ha sido reconocido como ‘Instituto Confucio Modelo’ y forma parte de una red internacional que supera los 500 centros en todo el mundo, consolidando su papel como puente cultural entre China y la Comunitat Valenciana.