Murviedro llena la Volta de burbujas

Bodegas Murviedro sigue apoyando al deporte valenciano con diferentes iniciativas. La última ha tenido como protagonista al ciclismo, ya que la bodega con sede en Requena ha sido patrocinador oficial de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026, una cita profesional que se ha celebrado entre los días 4 al 8 de febrero con un recorrido de más de seiscientos kilómetros repartidos a lo largo de cinco etapas, une de ellas contra reloj individual. Deportistas de la talla del belga Remco Evenepoel, el portugués Joao Almeida o los españoles Iván Romeo, Raúl García Pierna o Marc Soler han disputado una cita dominada por el belga, acompañado en el podio final por Almeida y su compañero en el Red Bull-Bora Giulio Pellizzari.

Murviedro ha estado presente de manera visible en el podio de cada final de etapa con botellas en formato magnum de su Sparkling 0%, un espumoso sin alcohol con el que los ganadores de cada jornada han celebrado sus éxitos. Además, durante toda la competición los vinos de Murviedro han estado presentes en cada etapa en la zona VIP de los Villages de meta, acompañando los brindis por el triunfo de los ganadores como símbolo del compromiso de la bodega con los grandes eventos que proyectan la Comunitat Valenciana a nivel internacional.

La compañía valenciana también contó con un photocall en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de entrar en el sorteo de una visita a la bodega histórica de la marca, una experiencia enoturística que permite descubrir de primera mano su legado y saber hacer.

En la ultima jornada la bodega dispuso de un espacio propio en la fan-zone de La Marina donde el enólogo Juanjo Muñoz ofreció una cata abierta al público.