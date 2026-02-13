Nebla, la apuesta 0,0 de Vicente Gandía

Bodegas Vicente Gandía sigue adaptando sus estrategias comerciales a las nuevas tendencias de consumo que se imponen en los diferentes mercados internacionales en los que opera. Tras completar la gama de vinos sin alcohol ‘Cero Coma’, la centenaria bodega (a cuyo frente se encuentra la cuarta generación de esta saga de vinateros) presenta ahora Nebla Verdejo 0,0%, un vino blanco desalcoholizado que mantiene la frescura, el carácter y la identidad de la variedad Verdejo sin nada de alcohol.

Este lanzamiento se enmarca en la creciente categoría NOLO wines (No & Low Alcohol), una tendencia internacional que responde a nuevas formas de consumo más conscientes y flexibles. Nebla 0,0% Verdejo nace para quienes desean disfrutar del ritual del vino sin renunciar al sabor, ampliando las posibilidades de consumo y haciendo del brindis un gesto inclusivo para todos; y se postula como la opción ideal para acompañar un afterwork, una comida ligera, una cena entre semana o cualquier momento del día en el que apetezca una copa sin preocupaciones. De perfil fresco y ligero, este blanco desalcoholizado conserva los rasgos más característicos de la Verdejo: aromas a fruta blanca, notas cítricas y un sutil toque herbáceo.

Con este lanzamiento, la gama Nebla continúa su evolución, reafirmando su filosofía de vinos jóvenes y aromáticos. La colección incluye referencias como Nebla Mencía, Chardonnay sobre lías, Verdejo Rosé, Verdejo, Tempranillo de Ribera del Duero y Garnacha.