Un San Valentín grabado a fuego

Según se desprende de los estudios de mercado de las principales consultoras nacionales, el consumo del vino está cada vez más enfocado a momentos especiales. La costumbre del vaso de vino en las comidas diarias es ya un recuerdo de otras épocas y reducimos el descorche de una botella a reuniones en casa con familia y amigos y, sobre todo, a salidas a restaurantes. Este cambio en los hábitos de consumo ha hecho que baje el volumen de vino que tomamos por persona/año, pero que aumente el valor de los vinos que nos acompañan en esos momentos especiales.

Ante esta situación, las bodegas aprovechan fechas señaladas en el calendario como San Valentín para proponer experiencias y ofrecer promociones personalizadas de sus mejores vinos. Un buen ejemplo es el del enoresort de Bodegas Raíces Ibéricas en Requena, Finca Calderón, que durante todo este fin de semana propone una velada (también para el servicio de comidas) con un menú especialmente diseñado para celebrar el Día de los Enamorados. La minuta incluye un maridaje con los vinos de la colección ‘Pasión’ y la experiencia concluye con el regalo de una botella de cava Pasión Cuvée Rosado con un original juego de cartas para ‘disparar’ la complicidad en pareja.

Otra de las firmas vitivinícolas que aprovechan este fin de semana para programar experiencias diferentes en sus instalaciones es Bodega La Viña, en La Font de la Figuera, aunque en este caso se trata de una iniciativa llamada a convertirse en el principal reclamo enoturístico de la compañía para este año. Se trata de Fuego y Vino, un plan perfecto para disfrutar de algunos de los mejores vinos de la DO Valencia y una selección de delicias gatronómicas cocinadas en ‘La Barrilada’, un sistema de cocción vertical tipo barbacoa que potencia el sabor de las brasas y consigue un resultado meloso y aromático, perfecto para maridar con vino. La Barrilada es el proyecto de un colombiano afincado en Muro de Alcoy. Su recién nacido concepto de barbacoa ya fue premiado a finales del año pasado como Mejor Proyecto Empresarial en los premios de la ‘Mancomunitat de l‘Alcoià i el Comtat’, y esta experiencia en La Viña se postula como uno de los mejores escaparates.

Fuego y vino se dan la mano en la nueva experiencia de la Viña. / Urban

La experiencia Vino y Fuego está disponible en horario matinal sábado y domingo. El programa se inicia con una breve explicación sobre el funcionamiento de ‘La Barrilada’, para continuar con una visita guiada por la bodega y la sala de barricas, donde se realizará una cata guiada con tres de los vinos de La Viña: Venta del Puerto Nº 12, Enhebro Blanco y Enhebro Tinto. El punto final de la jornada llegará con una degustación de productos cocinados al fuego con ‘La Barrilada’.

Sergio Belda, Gerente de Bodega La Viña, asegura que «Fuego y Vino es una de nuestras grandes apuestas para fomentar el enoturismo. Se plantea como una experiencia para disfrutar de una mañana completa rodeados de grandes vinos y gastronomía local. De momento hemos programado dos sesiones este fin de semana de San Valentín, pero la idea es que se organice de manera periódica».

Noticias relacionadas

En València, Proava también ha programado diferentes actividades por San Valentín con un evento temático para parejas y solteros diseñada para conectar corazones, fortalecer lazos y disfrutar de momentos únicos a través de actividades dinámicas como citas rápidas, talleres interactivos y momentos de convivencia.