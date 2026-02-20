La DO Valencia exhibe diversidad entre compradores internacionales

El Consejo regulador de la Denominación de Origen Valencia ha aprovechado su participación en la recientemente celebrada Barcelona Wine Week (BWW) para organizar una misión inversa con un grupo de compradores internacionales procedentes de nueve países en los que los vinos de esta demarcación tienen mercados abiertos. Durante cuatro intensas jornadas los profesionales tuvieron oportunidad de adentrarse en cada una de las cuatro subzonas de la Denominación de Origen para descubrir la interesante diversidad de una región vitivinícola cada vez más presente en las mesas de todo el mundo.

La primera jornada consistió en una propuesta de networking en la que los profesionales tuvieron oportunidad de disfrutar de un coctel junto a representantes de las bodegas que asistieron a la BWW, generando un entorno técnico en el que los bodegueros tuvieron oportunidad de poner en valor sus proyectos. La segunda jornada se desarrolló por las subzonas de Moscatel y Valentino, recorriendo viñedos de Godelleta, Cheste, Chiva, Pedralba y Villar del Arzobispo y visitando las instalaciones de La Baronía de Turís y Bodegas el Villar. La jornada concluyó en el Alto Turia, donde los invitados visitaron Bodegas Vegamar, donde se realizó un showroom de todas las bodegas de esta subzona. La misión concluyó con una visita al Clariano, donde los compradores disfrutaron de dos catas con referencias de todas las bodegas de esta zona en las instalaciones de La Casa de las Vides y Bodega Casa Los Frailes.