Fidelidad en tiempos del poliamor

En mayo de 2024, Marta Chiner y Rafa Alarcón estaban actuando en Madrid, dentro del elenco de una comedia de Dario Fo, cuando se presentó la ocasión de cenar con la nieta del Premio Nobel. Tras verlos en el escenario, Mattea Fo no pudo evitar decirles que tenían la química y la edad perfecta para representar ‘Pareja abierta’.

Dicho y hecho. Al poco, los dos actores y amigos estaban volando a Roma para comentar el proyecto con la fundación que preserva el patrimonio del escritor. Y unas semanas más tarde involucraron a la dramaturga y directora de escena Isabel Martí en la aventura de traer al siglo XXI esta comedia. Una divertida sátira de las relaciones amorosas que el teatroTalia acoge hasta el 15 de marzo.

Comedy Plan coproduce con Olympia Metropolitana este nuevo acercamiento a la polémica obra con la que Fo y Franca Rame contestaron en 1983 a los rumores sobre su matrimonio. Ellos mismos subieron a escena para interpretar una divertida trama en la que jugaban a diluir los límites entre realidad y ficción, como hacen ahora Marta Chiner y Rafa Alarcón.

La obra retrataba la transformación que vive una pareja cuando, ante las infidelidades de uno de los vértices, decide abrir su relación para tener encuentros con otras personas. ¿Estaba la sociedad del siglo XX preparada para cuestionar el modelo de pareja tradicional? ¿Lo está la del siglo XXI? En 43 años han pasado muchas cosas. Nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de contacto social. El feminismo ha conquistado espacios reservados al heteropatriacado. El contexto sociológico, en constante transformación, está influyendo en las relaciones de formas muy diversas. Casi todo ha cambiado… pero sobrevive el amor.

Por eso los impulsores del proyecto tuvieron claro que era necesario darle un buen revolcón a este clásico contemporáneo para traerlo a nuestros días. Y testaron el montaje mostrándolo ‘work in progress’ en la pasada edición de Russafa Escènica – Festival de Tardor, como parte del proceso creativo para ver las reacciones del público a un tema candente.

Los protagonistas son ahora una amiga de la pareja y el vértice masculino de ésta. Confidentes, con visiones contrapuestas y desparpajo más que suficiente para hablar de temas escabrosos, los dos analizan la deriva de una relación cuando quien se supone que debía de soportar los escarceos amorosos con resignación, se da cuenta de que, quizá, sea la oportunidad perfecta para redescubrirse.

Malentendidos, situaciones hilarantes, análisis punzantes del machismo que subyace en muchos comportamientos socialmente aceptados y escenas en las que reconocerse a uno mismo, a sus amigos, a los vecinos y hasta a aquellos ex que, afortunadamente, quedaron atrás.

Pareja abierta habla de las relaciones amorosas actuales desde el humor y con absoluto realismo. Las redes sociales, el poliamor, el romanticismo, los discursos aprendidos y los que rara vez se escuchan forman parte de un espectáculo que interactúa con el público, que invita a los espectadores a ser parte de este diálogo en el que decidir si somos lo suficientemente abiertos (de mente) para entender y mantener una pareja abierta (de facto). Porque 1 + 1 no necesariamente son 2.