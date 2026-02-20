Parker eleva a Javi Revert al olimpo del vino español

Javi Revert lleva apenas 10 años desarrollando su proyecto vitivinícola en Terres dels Alforins. El enólogo valenciano había formado parte del equipo de bodegas de prestigio y, con la cosecha de 2015, decidió ser dueño de su destino enológico a partir de unas parcelas singulares heredadas de su abuelo. Desde el lanzamiento de sus primeros vinos quedó claro el ‘idilio’ de Revert con Luis Gutiérrez, mano derecha del influyente Robert Parker en lo referente a los vinos españoles que se catan para la revista The Wine Advocate. Sus primeras referencias (Simeta, Micalet y Sensal) comenzaron a sumar sobresalientes puntuaciones (debutó con un 93+ para Simeta), posicionándose como referente en una zona donde Pablo Calatayud o Rafa Cambra dominaban el escenario.

La última oleada de puntuaciones para vinos del arco mediterráneo han terminado por confirmar una tendencia que se venía cristalizando añada tras añada, sorprendiendo al propio Gutiérrez, que destaca en sus anotaciones su sorpresa. «Sabía que haría cosas muy importantes, pero no imaginaba que sería tan rápido. En 10 años, se ha convertido en uno de los mejores enólogos de España, una de las estrellas emergentes con una visión clara de lo que es importante y lo que no, lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer».

A partir de este prólogo, Gutiérrez puntúa para Parker los vinos de Revert con notas excepcionales, destacando entre ellas la añada 2023 de Foradà, un tinto de Arcos y Garnacha de una parcela replantada en 2018 en la ladera de Penya Foradà, al que coloca en el umbral de la perfección con 99 puntos. El Simeta de 2023 alcanza los 97 puntos, Micalet 96 y Sensal 94. Sin duda un hito con el que Revert deja atrás su papel de revelación para convertirse en la principal referencia del vino valenciano según el criterio de Parker.

Las valoraciones de The Wine Advocate sobre los vinos del arco mediterráneo también consolidan a Pablo Calatayud, que sitúa todos los vinos de Celler del Roure por encima de los 92 puntos (La Pebrella alcanza los 96), y a Rafa Cambra, con CasaSosegada con 96 puntos y CasaLabor y Forcallà con 95. En Alicante, Pepe Mendoza se mueve entre los 93 y los 96 puntos, con Fierroca 2024 como la etiqueta mejor valorada. En el interior valenciano Mustiguillo continúa liderando las valoraciones con 95 puntos para Finca Terrerazo y 94 para Pela Roques Bobal.