La Vinería: el hogar de los Murciano en el corazón de Utiel-Requena

Bruno Murciano se había labrado una envidiable reputación en el mundo de la sumillería. Considerado mejor sumiller de España en 2008 y medalla de plata internacional en 2009, llegó a ser el ‘chef sommelier’ del elitista hotel Ritz de Londres. Pero la tierra le llamaba y en 2010 decidió regresar a su Caudete de las Fuentes natal donde, junto a su hermano José Luis y el resto de la familia, adquiere un viñedo de seis hectáreas de Bobal centenario en uno de los mejores parajes del término municipal. Ese fue el germen de un proyecto vitivinícola basado en la sostenibilidad, el respeto al terruño y las tradiciones y la búsqueda de la excelencia que creció alrededor de la vid con un primer vino, El Sueño de Bruno, que fue una más que interesante declaración de intenciones en su momento.

Durante todo este tiempo el camino ha sido largo y pausado, creando pequeñas joyas enológicas junto a su hermano y defendiendo las virtudes de la Bobal, una uva que «reina en una tierra donde cada vez somos más conocedores de su potencial y versatilidad», según reconoce el sumiller.

El proyecto ha ido creciendo con nuevos pagos donde cultivan viñedos singulares (La Ceja, La Meca, La Serratilla y ahora también Dama de Blancas, en el paraje de Los Pedriches) y con una colección de vinos perfectamente estructurada que arranca con los vinos de comarca histórica (Pieles Doradas y Parajes del Cabriel), los vinos de pueblo (Las Blancas, Las Tintas y Cambio de Tercio), los vinos de parcela singular (L’Alegría crianza especial) y los vinos de parcela única (Dama de Blancas, el Sueño de Bruno y La Bruna, este último agotado hasta que a finales de este 2026 se lance la nueva añada).

Detalle del interior de La Vinería. / Urban

Aunque actualmente vinifican en unas modestas, pero perfectamente equipadas, instalaciones en Utiel, Bruno y José Luis llevaban ya tiempo dándole forma a la idea de ‘cerrar el círculo familiar’, y cuando sus padres se jubilaron decidieron darle una nueva vida al negocio que habían regentado toda la vida, el Asador de Cris, ahora reconvertido en La Vinería, un coqueto y funcional espacio enfocado al enoturismo de calidad y las experiencias singulares que inauguraron a finales de 2025. Para Bruno, La Vinería es «un espacio vivo que propone experiencias únicas. Proponemos jornadas cuidadas hasta el más mínimo detalle donde mi hermano José Luis da rienda suelta a su buen hacer en cocina para crear propuestas que armonizan a la perfección con nuestros vinos».

En La Vinería está todo pensado para disfrutar sin prisas en un espacio cómodo y conocer algo más de la historia milenaria del vino en esta comarca del interior de Valencia. Los invitados visitan el yacimiento íbero Kèlin y recorren el parque natural de Las Hoces del Cabriel (con parada ‘obligada’ el pago de La Bruna). Por el momento ofrecen dos opciones de visitas: +QueAlmuerzo y Experiencia GastroEnológica, la primera con un almuerzo típico artesano y la segunda con una comida de siete pases armonizada con otros tantos vinos de la bodega y los comentarios de Bruno. Además ofrecen la opción de disfrutar de una experiencia personalizada a medida de los visitantes. Con La Vinería, Bruno y José Luis regresan a sus orígenes del Asador de Cris, ahora con lo mejor del viñedo valenciano.