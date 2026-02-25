Dénia celebra la alta cocina italiana con Orobianco y Toy

Toy Ristorante recibe este viernes 27 de febrero a Orobianco, el restaurante con una estrella Michelin ubicado en Calpe y referente de la alta cocina italiana contemporánea en la Costa Blanca, en una cita dedicada a celebrar la excelencia gastronómica italiana.

El encuentro se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el restaurante, situado en pleno corazón de Dénia y dirigido por Massimo Arienti y Giovanni Mastromarino, con motivo del reciente reconocimiento de la Cocina Italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Andrea Drago, chef de Orobianco, y Massimo Arienti, al frente de Toy, han diseñado junto a sus equipos una experiencia única y exclusiva, basada en valores compartidos de excelencia, creatividad, respeto al producto y pasión por el territorio, bajo una mirada italiana que los distingue en la Comunidad Valenciana.

Los comensales podrán disfrutar de platos emblemáticos creados por Paolo Casagrande y Andrea Drago, como el carpaccio de conejo, gamba roja y chufa, la pasta a la milanesa o el cordero; y de propuestas icónicas de Massimo Arienti, como el arancino a banda, el risotto a la milanesa o el San Pedro, entre otros.

El menú tendrá un precio de 130 € y ambos restaurantes recomiendan completarlo con un maridaje especialmente creado para la ocasión, por 65 €.

Sobre Orobianco

Situado en lo alto de Calpe, uno de los puntos más privilegiados de la costa mediterránea, Orobianco emerge como uno de los restaurantes emblema de la alta cocina italiana en la Comunitat Valenciana y España. Solo hay que fijarse en el director gastronómico del proyecto, un chef que requiere de poca introducción: Paolo Casagrande, galardonado con tres Estrellas Michelin en su restaurante Lasarte. A los mandos de la cocina está Andrea Drago, quien fuese su mano derecha, que ahora consolida una brillante etapa en Orobianco, elevando el restaurante al firmamento.

El pasado mes de junio, Orobianco celebró su décimo aniversario, lo que reafirma su consolidación. El restaurante ya ha alcanzado una década en la cúspide de la excelencia, algo que corrobora la renovada estrella Michelin y el Sol Repsol del presente año. También, en marzo, Orobianco ascendió al puesto número 29 de la prestigiosa guía 50 Top Italy 2025, consolidándose así como el mejor restaurante italiano de España.

Noticias relacionadas

Sobre Toy

Abrió sus puertas en julio de 2025 y ya se ha posicionado como uno de los 55 Mejores Restaurantes de la Comunidad Valenciana. El restaurante propiedad del Grupo Nomada y dirigido por Giovanni Mastromarino y el chef Massimo Arienti, está ubicado en una antigua fábrica de juguetes, en pleno corazón de Denia. Toy representa del modo más creativo la alta cocina italiana, fusionando el mejor producto mediterráneo de proximidad con el recetario tradicional italiano bajo una esencia puramente vanguardista.