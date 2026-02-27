Jorge Srougi, nuevo presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, colectivo fundado hace más de una década y compuesto por siete bodegas amparadas por la DO Cava y ubicadas en el término municipal de Requena, ha renovado los cargos de su junta directiva, hasta ahora presidida por Rebeca García. Tras cuatro años al frente de la entidad, la directora de marketing de Pago de Tharsys cede su puesto a Jorge Srougi, a su vez director general de Bodegas Coviñas.

Para el nuevo presidente, asumir la presidencia de los cavistas requenenses supone «un reto de primer nivel. Durante los cuatro años en los que Rebeca ha estado al frente, la Asociación ha crecido exponencialmente en lo que respecta a la promoción y comercialización de nuestros cavas, y ha trabajado de manera incansable para reponerse a los obstáculos que nuestro colectivo ha ido encontrándose a lo largo de este tiempo». Srougi cuenta con una dilatada trayectoria en diferentes bodegas de la Comunitat Valenciana, donde ha ocupado cargos de responsabilidad relacionados con la comercialización. Llegó a Bodegas Coviñas para incorporarse a la dirección comercial, para posteriormente convertirse en director general del grupo vitivinícola.

Tras confirmarse su elección, de manera unánime, el nuevo presidente ha asegurado que durante los próximos cuatro «seguiremos trabajando en nuevas iniciativas para promocionar y poner en valor nuestros cavas tanto en el ámbito de la Comunitat Valenciana, nuestro mercado natural, como en el resto del país. Continuaremos desarrollando aquellas acciones que ya forman parte de nuestro día a día y trataremos de implementar nuevas iniciativas que sirvan para dar mayor visibilidad a nuestros cavas». Jorge recuerda además que «este colectivo ha realizado un gran esfuerzo para lograr que la DO Cava contemplase en su pliego de condiciones el nombre de Requena para referirse oficialmente a nuestra zona de producción, y ahora toca aprovechar ese hito para consolidarse en un mercado tan exigente como el de los vinos espumosos».

Fundada en 2013, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena es un colectivo formado en la actualidad por las bodegas Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria. Desde su creación, el colectivo ha trabajado para poner en valor unos cavas que tienen como principal diferencia respecto a los que se elaboran en otras zonas de la Denominación de Origen la altitud de los viñedos, que incide en una mayor capacidad de guarda. Los resultados a ese esfuerzo se han traducido en un importante aumento en el volumen de comercialización, que en la última década ha pasado de los poco más de tres millones de botellas en 2013 a los cerca de quince millones en la última campaña.