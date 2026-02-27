Rafa Navarro, candidato a personalidad del vino en los Premios Verema

El enólogo y viticultor Rafael Navarro, socio fundador de Bodegas Hispano+Suizas y responsable de otros proyectos en la comarca de Requena-Utiel, forma parte de la terna de candidatos a ‘Personalidad del Mundo del Vino 2025’ dentro de los premios Verema, cuyo fallo este año se dará a conocer durante el transcurso de la Experiencia Verema València del próximo mes de marzo.

La de Navarro no es la única candidatura de Bodegas Hispano+Suizas, que también figura en los apartados de mejor vino blanco (Impromptu), mejor espumoso (Tantum Ergo Exclusive), mejor vino dulce (Bassus) y mejor proyecto enoturístico.

Con una candidatura menos aparece este año Bodegas Vicente Gandía, que opta al premio al mejor vino espumoso (Bobal Brut), el mejor vino dulce (Bobal Dulce), el mejor vino revelación (Clos de Gallur Black) y a la mejor trayectoria histórica.

Los premios Verema son unos de los galardones con mayor prestigio dentro del mundo del vino en España. Los ganadores son elegidos por los foreros y usuarios de esta plataforma online, que durante todo el año analizan y valoran cientos de referencias y proyectos. La gala de entrega de premios se realizará el próximo martes 10 de marzo como colofón a dos jornadas de catas y degustaciones en el hotel Las Arenas de València.