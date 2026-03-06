25 años llenando Valencia de grandes vinos

El Hotel Balneario Las Arenas de València acoge la próxima semana una nueva edición de la Experiencia Verema, un certamen que alcanza un cuarto de siglo acercando a València algunos de los mejores vinos que se elaboran en nuestro país. Durante dos intensas jornadas (lunes 9 y martes 10) los salones de Las Arenas se llenarán de representantes de bodegas de notable prestigio con un multitudinario showroom (en el que en esta edición han confirmado su presencia más de sesenta y cinco bodegas) y una programación de catas que incluye citas ineludibles para los amantes del vino como la que protagoniza Jesús Madrazo con una cata vertical de Selección Madrazo y de Contino o la cata vertical que organiza Familia Torres con una de sus joyas de Costers del Segre, Purgatori, del que se descorcharán seis añadas distintas.

Además de estas dos sesiones, el programa incluye catas de Zamora Company, Garnachas del Campo de Borja, Bodegas Zapata o una cata con los mejores vinos de la Guía ADN, que también gestiona el grupo Verema. Como viene sucediendo en ediciones anteriores, la Experiencia culminará con la entrega de Premios Verema 2025 y una cata plenaria con vinos de Ribera del Duero conducida por el director de experimentación de la DO Ribera del Duero, Alberto Tobes.

Como preámbulo de esta vigésimo quinta edición de la Experiencia Verema València, ayer jueves se celebró, también en el Hotel Las Arenas, una jornada protagonizada por casi una veintena de bodegas francesas que, en formato showroom, dieron a conocer diferentes etiquetas de renombre de las regiones vitivinícolas de mayor prestigio del país galo.