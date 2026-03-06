El Brujo convierte el teatro en un diálogo: de la picaresca del 'Lazarillo' a la espiritualidad del yogui

Rafael Álvarez, El Brujo, lleva décadas demostrando que un solo actor, frente al público y con la palabra como herramienta principal, puede levantar a un teatro entero. Su escena se construye desde el relato: una voz que piensa en alto, que seduce, que discute con el espectador y que, cuando hace falta, lo desarma con humor para colarle una verdad incómoda.

El Brujo actúa el 16 y 17 en València / YANDER ZAMORA

En ese territorio se inscriben dos de sus títulos más significativos y, a primera vista, más distantes: ‘Lazarillo de Tormes’ y ‘Autobiografía de un yogui’. Dos obras en las que El Brujo protagoniza, dirige y sostiene el pulso del espectáculo casi con lo esencial: presencia, ritmo y una relación directa con el espectador que es marca de la casa. Dos obras que, de forma inusual, se pueden ver este lunes y martes en el teatro Olympia.

Si se miran juntas, ‘Lazarillo de Tormes’ y ‘Autobiografía de un yogui’ funcionan como dos caras de una misma moneda: El Brujo elige textos donde la vida se cuenta en primera persona y donde el protagonista, de un modo u otro, está aprendiendo. En ‘Lazarillo’, se aprende a sobrevivir: leer al poderoso, anticipar la humillación, inventar salidas. En ‘Autobiografía’, se aprende a observar el deseo, ordenar la mente y buscar claridad.

Lo que cambia es el paisaje; lo que se mantiene es la transformación. Y ahí El Brujo es especialmente eficaz, porque su teatro es de trayecto. Su narración tiene dirección: te lleva de un punto a otro y, cuando sales, notas que algo en tu forma de mirar se ha movido—aunque sea un milímetro.

Un estilo propio

Hay intérpretes que se definen por los personajes; El Brujo se define por el modo de contar. Él no ‘representa’ únicamente: conversa con el texto, lo desgrana, lo comenta, lo vuelve contemporáneo. Su teatro es taller: el clásico se convierte en material dúctil y el pensamiento se vuelve acción escénica. Ahí radica su eficacia: el espectador no siente que le recitan una obra, siente que alguien se la está contando ahora, con urgencia.

Esa manera de estar en escena funciona como un puente para saltar de un universo a otro sin perder identidad. Por eso puede pasar del hambre más literal de la picaresca al hambre metafísica de la búsqueda interior sin que suene a salto caprichoso: en ambos casos, lo que manda es la experiencia humana narrada en primera persona.

El Brujo actúa el día 16 de marzo en el teatro Olympia con 'Lazarillo de Tormes' / JOSE HUESCA

En ‘Lazarillo de Tormes’-lunes, 16, a las 20 horas- El Brujo se apoya en el muchacho que aprende el mundo desde la falta de pan, de afecto y de oportunidades y que convierte la precariedad en ingenio. Su interpretación coloca el foco donde el texto golpea con más fuerza: la infancia como campo de entrenamiento y el humor como defensa.

Lo interesante es cómo El Brujo evita la postal costumbrista. La picaresca no aparece como una estampa histórica, sino como abuso del poder, la hipocresía, la moral a la carta, la desigualdad que obliga a aguzar el ingenio para no caer. El Lazarillo, en sus manos, no es un personaje pintoresco; es un radar moral que detecta la trampa.

Y ahí entra su arma favorita: el humor. No un humor para suavizar, sino para señalar. Se ríe con el público, sí, pero muchas veces esa risa llega tarde: primero te hace cómplice, luego te deja pensando en lo que acabas de aplaudir.

En ‘Autobiografía de un yogui’ -martes, 17, a las 20 horas- el punto de partida es otro: no la calle áspera, sino el camino interior; no la pillería, sino la disciplina; no el hambre del cuerpo, sino la sed de sentido. El riesgo de un material así es la solemnidad. El acierto de El Brujo es abordarlo desde su sello: cercanía, ironía, humanidad. En lugar de dar una lección, convierte la espiritualidad en relato de vida, con dudas, hallazgos y contradicciones.

Su presencia escénica opera aquí como antídoto contra el dogma. El Brujo no impone una verdad: la explora. Y al hacerlo, acerca al espectador a una experiencia que podría parecer lejana (la mística, el yoga, la idea de maestro) desde un lugar muy español y muy teatral: el del contador de historias que te mira a los ojos y te dice, en el fondo, “esto también va de ti”.

Además, el dispositivo musical (en este espectáculo hay música en directo) refuerza el tono: no solo acompaña, también crea un estado, una respiración común. El Brujo trabaja mucho con el tempo —del chiste al silencio, del comentario al vuelo poético— y la música se convierte en una segunda dramaturgia.

Al final, ambos espectáculos orbitan alrededor de la misma pregunta: ¿cómo se vive? El Lazarillo responde: «como se puede, con astucia, pagando precios». El yogui responde: «como se debe, con conciencia, pagando otros precios». Y El Brujo, que los interpreta, parece decir que nada le es ajeno Porque son dos obras que pueden ser duras (una por la miseria, otra por la exigencia interior) pero que llegan con una misma llave de acceso: el humor como puerta a lo serio. Esa es, quizá, la clave de programar estas dos obras de forma consecutiva: no porque se parezcan por temática, sino porque muestran al mismo artista en su máxima expresión.