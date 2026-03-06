La esencia más preciada de Valencia para brindar en Fallas

Las Fallas en Valencia son, ante todo, una fiesta de acogida. Durante unos días la ciudad abre sus brazos y sus mesas a vecinos y visitantes en un ambiente donde compartir es casi una obligación feliz. En ese ritual colectivo el vino ocupa un lugar natural, no como lujo, sino como gesto cercano que invita a la conversación, a la alegría y a la complicidad.

Recibir al visitante forma parte del distintivo fallero. Se le invita a compartir la calle, la mesa y la conversación, con ese orgullo sereno de quien ofrece lo mejor que tiene. En ese gesto hospitalario, los vinos de la Denominación de Origen Valencia ocupan un lugar destacado, son territorio embotellado, paisaje líquido que cuenta quiénes somos.

La tradición de esta región vitivinícola se condensa en cuatro territorios que se contemplan al descorchar una botella, de igual manera que ocurre al callejear por la ciudad recorriendo los barrios, encontrando una falla inesperada y sorprendente a la vuelta de la esquina.

El Alto Turia es la zona de mayor altitud. Los viñedos crecen entre los 650 y los 1.100 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo vinos de enorme frescura. Declarada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, la del Alto Turia es una tierra dominada por la Merseguera, uva que se transforma en vinos blancos ligeros, fragantes, con esa viveza que recuerda al primer estallido de una mascletà: limpio, directo, vibrante. Son vinos que iluminan la mesa y que acompañan con naturalidad la gastronomía más festiva.

Al suroeste de la provincia, el Clariano ofrece la visión más profunda y estructurada del vino valenciano, con una colección de uvas autóctonas como las Arcos, Forcallà, Mando, Verdil o Tortosí que reflejan el alma mediterránea de esta tierra. Son vinos gastronómicos, de esos que acompañan largas sobremesas mientras la ciudad se prepara para la cremà. Hay en ellos un fuego lento, persistente, como el que consume los monumentos falleros al final de la fiesta. Intensos y honestos, reflejan un territorio que combina tradición, sol y paciencia. Más próximo al área central, Valentino es sinónimo de diversidad y dinamismo. Aquí, la Garnacha Tintorera, la Tempranillo, la Malvasía y la Merseguera construyen un estilo de vinos versátiles. Si hubiera que compararlos con un momento fallero, serían puro castillo de fuegos artificiales: color, expresividad y alegría.

Mirando al mar, la zona de Moscatel es la más aromática y reconocible. La variedad de uva Moscatel de Alejandría tiene en este territorio su hábitat natural, dando lugar a vinos que huelen a primavera valenciana, a calles llenas de flores y a pólvora dulce recién disparada. La gran versatilidad de esta uva nos permite disfrutar de la Mistela de Moscatel, una bebida muy arraigada en la cultura valenciana, pero también de sus vinos secos, de sus espumosos y de los Petit Valencia de baja graduación. Si las Fallas tuvieran perfume líquido sin duda nacería en estas viñas.

En conjunto, las cuatro subzonas componen una armonía que define el alma vitivinícola de las tierras de la DO Valencia. Como la propia fiesta fallera, sus vinos combinan luminosidad, carácter, tradición y celebración.

Noticias relacionadas

Ofrecer un vino de Valencia es contar nuestra historia en un trago. Es mostrar el sol de nuestras viñas y el trabajo de la tierra. Al servir una copa a quien viene de fuera, le decimos: «esto somos». No hay mejor recuerdo que el sabor de lo auténtico. Que el visitante se lleve en la memoria el fuego de la Cremà, la calidez de sus gentes y el sabor de nuestros vinos.