Murviedro recupera el sello Cueva del Pecado

A principio del siglo XXI, la colección ‘Cueva’ de Bodegas Murviedro (compuesta por el blanco Cueva de la Espera y los tintos Cueva del Perdón y Cueva del Pecado) se convirtió en una de las gamas de vino valenciano referente en el panorama nacional, alcanzando incluso el título a ‘Mejor Vino de España’ otorgado por el Ministerio de Agricultura.

Una remodelación de la bodega dejó fuera esta marca, que vuelve ahora, diez años después, para vestir una trilogía de tintos de Ribera del Duero con la marca Cueva del Pecado que integra un Crianza, un Roble y el recién presentado Reserva, un vino elaborado exclusivamente con uvas de Tinta Fina (Tempranillo) con un paso por barricas de roble francés de 24 meses que le aportan estructura y complejidad. Cueva del Pecado regresa con la vocación de reinterpretar el origen a través de la autenticidad y el carácter. Para Juanjo Muñoz, enólogo de la compañía valenciana, «Cueva del Pecado representa la apuesta de Bodegas Murviedro por la Ribera del Duero, un territorio símbolo y garantía de calidad. El Reserva refleja esta filosofía: un vino equilibrado, preciso y con carácter, fruto del tiempo y de un cuidado proceso de elaboración, que nace para reinterpretar el origen y ofrecer opciones que celebran la tradición y la esencia del terruño».

Noticias relacionadas

Con este lanzamiento, Bodegas Murviedro amplía su presencia en uno de los territorios vitivinícolas más reconocidos del país y reafirma su vocación de seguir construyendo una propuesta de calidad con alcance nacional.