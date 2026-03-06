Una pasión más ‘Bobal’ que nunca
Bodegas Raíces Ibéricas ha culminado el proceso evolutivo de su trilogía de vinos Pasión, que desde ahora mantienen el denominador común de estar todos elaborados con uvas de la variedad Bobal, autóctona de la DO Utiel-Requena. La renovación afecta a la parte visual, con un etiquetado más depurado y elegante; pero sobre todo en la parte enológica, ya que se profundiza en la identidad monovarietal de los tres vinos (blanco, rosado y tinto). Además de trabajar con parcelas cultivadas bajo pautas ecológicas, los nuevos Pasión de Bobal inciden en el concepto ‘roca madre’, en referencia al sustrato calizo sobre el que se asientan los viñedos, determinante en la expresión final de cada vino.
La principal novedad de esta trilogía es el Pasión de Bobal Blanco, un vino elaborado a partir de la técnica ‘blanc de noir’ que permite vinificar un vino blanco a partir de una variedad tinta, como es la Bobal. El equipo técnico de la bodega ha conseguido preservar la identidad varietal en un blanco fresco y sutil que sorprende por su nitidez aromática.
Pasión de Bobal Rosado nace de los suelos calizos más profundos de la finca, con una breve maceración con la que consiguen mayor sensación de frescura en boca. Por su parte, Pasión de Bobal Tinto tiene su origen en las parcelas más viejas, con cepas de mas de ochenta años. Su crianza en barricas de roble francés le aporta estructura, complejidad y amplia sensación de volumen en boca.
Pasión de Bobal nació en 2010 en un contexto en el que los monovarietales de esta uva eran escasos y, en muchos casos, asociados a perfiles rústicos o complejos. En pocas añadas logró consolidarse tanto en hostelería como en mercados internacionales de Europa, Asia y América.
A lo largo de su trayectoria, Pasión ha obtenido reconocimientos en certámenes como Concurso Mundial de Bruselas, Challenge International du Vin o Mundus Vini, además de destacadas puntuaciones en guías especializadas como Robert Parker y James Suckling.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- La jueza de la dana, sobre el abogado que la recusa: “Es comprensible la frustración del letrado por su nulo éxito, pero no el torrente de descalificaciones hacia mi persona”