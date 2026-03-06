Una pasión más ‘Bobal’ que nunca

Bodegas Raíces Ibéricas ha culminado el proceso evolutivo de su trilogía de vinos Pasión, que desde ahora mantienen el denominador común de estar todos elaborados con uvas de la variedad Bobal, autóctona de la DO Utiel-Requena. La renovación afecta a la parte visual, con un etiquetado más depurado y elegante; pero sobre todo en la parte enológica, ya que se profundiza en la identidad monovarietal de los tres vinos (blanco, rosado y tinto). Además de trabajar con parcelas cultivadas bajo pautas ecológicas, los nuevos Pasión de Bobal inciden en el concepto ‘roca madre’, en referencia al sustrato calizo sobre el que se asientan los viñedos, determinante en la expresión final de cada vino.

La principal novedad de esta trilogía es el Pasión de Bobal Blanco, un vino elaborado a partir de la técnica ‘blanc de noir’ que permite vinificar un vino blanco a partir de una variedad tinta, como es la Bobal. El equipo técnico de la bodega ha conseguido preservar la identidad varietal en un blanco fresco y sutil que sorprende por su nitidez aromática.

Pasión de Bobal Rosado nace de los suelos calizos más profundos de la finca, con una breve maceración con la que consiguen mayor sensación de frescura en boca. Por su parte, Pasión de Bobal Tinto tiene su origen en las parcelas más viejas, con cepas de mas de ochenta años. Su crianza en barricas de roble francés le aporta estructura, complejidad y amplia sensación de volumen en boca.

Pasión de Bobal nació en 2010 en un contexto en el que los monovarietales de esta uva eran escasos y, en muchos casos, asociados a perfiles rústicos o complejos. En pocas añadas logró consolidarse tanto en hostelería como en mercados internacionales de Europa, Asia y América.

A lo largo de su trayectoria, Pasión ha obtenido reconocimientos en certámenes como Concurso Mundial de Bruselas, Challenge International du Vin o Mundus Vini, además de destacadas puntuaciones en guías especializadas como Robert Parker y James Suckling.