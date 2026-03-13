Bassus y Botillo... la armonía perfecta

Desde hace casi dos décadas el berciano Pablo Ossorio, co-propietario y director técnico de Bodegas Hispano+Suizas, reúne a un grupo de amigos y profesionales del sector en torno a la mesa para festejar el ‘Botillo’, un embutido ligeramente curado y ahumado con roble y encina típico de la matanza en la comarca de El Bierzo que se acompaña con androllas, chorizos, tocino, verdura de invierno, garbanzos zamoranos y cachelos.

La cita sirve para homenajear cada año a un berciano ilustre, en esta ocasión el director de Radio Bierzo (Cadena SER) Fernando Tascón, quien ejerció como mantenedor. Pero la jornada sirve también para descubrir las nuevas añadas de algunas de las joyas de la bodega, que se exponen al juicio de los invitados en un maridaje que cada año ensalza a uno de los vinos de Hispano+Suizas por encima del resto.

En esta ocasión ha habido un tinto que ha mostrado su perfecto ensamblaje con este contundente plato de la gastronomía del norte de España, el Bassus Pinot Noir, un vino que en su última añada se muestra más elegante y sutil si cabe que en versiones anteriores, con una notable carga frutal, matices de plantas aromáticas, amables especias y un tacto en boca denso y cremoso, con profundidad e intachable estructura.