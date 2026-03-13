Chozas Carrascal celebra el 8M con vino y música

Bajo el título Siente y Celebra, la familia López-Peidro celebró el pasado domingo en la bodega Chozas Carrascal una singular experiencia para conmemorar el Día de la Mujer. Medio centenar de personas tuvieron la oportunidad de disfrutar de una jornada en la que la música, la gastronomía y los vinos y cavas de esta modélica bodega del interior de la provincia de Valencia protagonizaron momentos irrepetibles recorriendo la bodega y conociendo todos los detalles de la elaboración de la mano de su fundador, Julián López.

La jornada arrancó con una copa de bienvenida en la boutique de la bodega, desde donde se inició un recorrido por las diferentes estancias de vinificación, con especial atención en la nave de barricas y en la zona de tiraje del cava (Chozas Carrascal elabora para las DO’s Utiel-Requena y Cava, además de para su propia denominación Pago Chozas Carrascal).

Tras la visita llegó el concierto de cuerda del Cuarteto Sorolla, con un reportorio dividido en dos partes, una primera evocando ‘Vistes al mar’ de Eduard Toldrà y otra con un repertorio inspirado en diferentes bandas sonoras del mundo del cine.

La jornada concluyó con un ágape servido en El Mirador de Chozas Carrascal en la que se degustaron una selección de productos de proximidad y un arroz típico de la comarca Requena-Utiel, todo armonizado con algunas de las mejores referencias de la bodega, entre ellas el cava Gran Reserva ‘Eterno Brut Nature’, el blanco ‘Las Tres’ y el tinto ‘Las Ocho’.