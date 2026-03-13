La evolución de Jesús Madrazo en DOCa Rioja

Una de las catas más interesantes que se han incluido en la programación de este año de la Experiencia Verema València, celebrada esta misma semana en los salones del hotel Las Arenas, ha sido la protagonizada por los vinos elaborados por Jesús Madrazo en la DOCa Rioja, con un recorrido en formato cata vertical por uno de los iconos de Rioja Alavesa, Contino Selección; y el tinto más personal del enólogo, Selección Jesús Madrazo.

Madrazo arrancó la sesión con una cata vertical del tinto con el que inició una nueva andadura profesional tras dejar Viñedos del Contino. Se descorcharon botellas de las añadas 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, además de una muestra de depósito de la añada 2021, que todavía no se ha embotellado. En todos los casos quedó patente la complejidad de unos vinos en los que variedades como las Maturana, Graciano o Garnacha definen un perfil clásico no exento de frescura, elegancia y complejidad.

A continuación se descorcharon siete añadas de Contino Selección (desde 2001 a 2011), todas, excepto la de 2005 que incluye algo de Mazuela, con el denominador común de elaborarse con uvas de Tempranillo (80%) y Graciano (20%). Sorprendente evolución que, incluso en su añada más antigua, mantiene toda la sutileza y finura de este clásico de la Rioja Alavesa.