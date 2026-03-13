Una guía para vivir las (otras) Fallas

Para cualquier valenciano o valenciana, la agenda fallera está diseñada desde el principio, confeccionada año a año a golpe de tradiciones familiares y sociales. Desde la ‘Nit de la plantà’, el paseo habitual por el centro para ver los monumentos, los desayunos callejeros, la Ofrenda y la ‘cremà’, uno podría hacer con los ojos cerrados el plan para la semana grande de València. Sin embargo, con el crecimiento incesante de la fiesta, los planes alternativos van brotando alrededor, tratando de ofrecer otras opciones más allá de los clásicos.

Así, una de las iniciativas que más han crecido en los últimos años ha sido la apuesta de las comisiones por las fallas experimentales, monumentos que rompen la dinámica estilística y narrativa dominante y apuestan por ir más allá -o menos, según se mire-, con bocetos sencillos pero mensajes potentes. A nadie se le olvida el gran gato negro que plantó Mossén Sorell- Corona, o la gran tarta que Reyes Pe plantó en la Falla Castielfabib y que olía a metros de distancia. Una vuelta a lo sencillo, también en otras opciones hechas ‘de bareta’, donde no tanto importa el monumento para los demás sino recordar lo esencial: las fallas son el momento del barrio, de la comunidad, de comulgar todos en una misma causa.

De ahí que otra de las grandes opciones, recuperada en 2016, sea ‘L’albà de les Falles’, un disparo colectivo durante la noche de la ‘plantà’ que celebra, a las 23:59 horas del día 15 de marzo, que los monumentos están oficialmente en la calle.

Lo mismo sucede con la gastronomía que envuelve la fiesta. Los buñuelos y churros son las opciones fundamentales, en todas sus variables: para celíacos, para diabéticos, con azúcar, sin azúcar y ya con todas las salas dulces que uno pueda imaginar. Ahora, reposteros y pasteleros han decidido ir más allá y ofrecer alternativas como la tarta Pepichurros de Pepina Pastel, donde todo queda mezclado en un molde, o las Bombetas Peim! esos bombones de chocolate con licor que unen la cassalla con un postre. Visitas a talleres falleros, verbenas ‘queer’ o exposiciones sobre indumentaria completan una agenda que es, como las Fallas, infinita.

Fallas experimentales 2026

La tradición de ver monumentos falleros se reinventa gracias a las apuestas -cada año más abundantes- por las fallas experimentales. Así, este año participan las clásicas en esta materia como son las comisiones Ripalda-Beneficiència, Borrull-Socors, Lepanto-Guillem de Castro, Mossen Sorell-Corona, Universitat Vella, Jesús Morante y Borrás o, como novedad este año, la de Avenida Portugal.

A partir del 15 de marzo

‘L’albà de les falles’

En 2016, Junta Central Fallera y la comisión Na Jordana recuperaron esta tradición que da la bienvenida oficial -más todavía- a los días grandes de las Fallas. ‘L’alba de les Falles’ es un disparo colectivo a las 12 de la noche del día 15 donde participan todas las comisiones que quieren añadirse a la iniciativa. El objetivo es que las fallas de la ciudad arranquen juntas los días grandes de la fiesta con un gran disparo simultáneo que llena de luz y color el cielo nocturno de València cuando los monumentos ya están levantados. A la misma hora, en el ayuntamiento se disparará un castillo.

Pepichurros y Bombetas Peim!

Más allá de los tradicionales buñuelos de calabaza de El Contraste, Bienve o Glasol, este año hay varias alternativas a la tradicional masa valenciana: Pepina Pastel ya lanzó el año pasado su tarta de chocolate y churros, la ‘Pepichurros’, así como una revisión del tradicional buñuelo. En esta ocasión, Utopick ha lanzado ‘Bombetas PEIM’, bombones de chocolate rellenos de licores valencianos.

Pepina Pastel, C/ Consolat del Mar, 3 y Utopick, C/Matías perelló, 14. València

‘Lluir la festa’,

La Diputació de València ha diseñado para este año una exposición que repasa la historia de la indumentaria fallera con ‘Lluir la festa’, un recorrido por los principales elementos del vestir de falleros y falleras a lo largo del siglo XX. Se encuentra en el Saló de Reines de la diputación y ha contado con la colaboración de la indumentarista María Victoria Liceras y algunas piezas del ETNO.

Del 13 al 29 de marzo. Salón de Reinas de la diputación.

Arrancacuir!

Como cada caño, la comisión Arrancapins propone la agenda alternativa fallera por antonomasia. Siguiendo la tradición, este sábado 14 de marzo se celebrará el ‘Arrancauir!’, una jornada a todo color que comenzará por el bingo y show drag a las 18 horas, con el espectáculo de Na Fallera Fatal, Corazón y DJ Kikuyo. A las 21 horas será el momento de la cena popular con bocadillos de embutido y cocas veganas del Forn El Bollo y a partir de las 23 horas, concierto de Partíperes y sesión de Ful Fullana y Gatta.

Sábado, 14 de marzo desde las 18 horas. Falla Arrancapins, calle Villanueva y Gascons, 9

‘Remember del arena’

El recinto Roig Arena acogerá el 13 de marzo el evento Remember del Arena, una jornada única que reunirá a grandes referentes de la música remember y electrónica. Nace con la vocación de convertirse en la referencia musical de la tarde fallera, ofreciendo una producción técnica de alto nivel junto con sonido e iluminación de última generación. Actuarán Sensity World, DJ Konik, Miguel Serna, Javi Boss, José Conca, José Coll, Coqui Selection y Raúl Antón.

13 de marzo, De 17:00 a 00:00 horas. Roig Arena.

Cavalcada del foc

Uno de los momentos más destacados del último día de las Fallas, el 19, es la ‘Cavalcada del foc’, un desfile donde pirotecnia, teatro y música se funden para entusiasmo de las miles de personas que se concentran en el recorrido. Partirá a a las siete de la tarde, recorriendo la calle de la Paz hasta llegar a la Porta de la Mar y se representa la llegada del fuego a la ciudad para iniciar la «cremà» de las Fallas, que empieza poco después.

19 de marzo, 19:00 horas. Calle La Paz

Visita al ‘backstage’ de las fallas

Como una actividad poco habitual y, sin embargo, central, la Ciudad del Artista Fallero de Benicalap se convierte en el epicentro de la fiesta al acoger, en diversos días, visitas guiadas a los talleres de los artífices de los monumentos. A partir de las 9:15 horas, lo primero es almorzar y después visitar estos enclaves. Además, se ofrece la oportunidad de crear un ninot propio para llevarse a casa y conocer de primera mano cómo se trabajan las obras y cómo son los procesos hasta que salen a la calle.

3 y 28 de marzo, 22 y 25 de abril y 9 y 27 de mayo, 3 y 28 de marzo, 22 y 25 de abril, 9 y 27 de mayo. 09:15 horas. Ciutat del Artista Faller