Torres ‘desnuda’ su clásico Purgatori

El clásico de la DO Costers del Segre Purgatori, elaborado por Familia Torres, cumple diez años, y para celebrarlo la bodega ha decidido realizar una cata vertical con seis de sus añadas más interesantes en diversos puntos de la geografía española, uno de ellos València, donde el equipo de esta firma vitivinícola ha organizado un acto conducido por el sumiller del grupo, Sergio Castro; y el enólogo de la bodega que da nombre a este interesante tinto, David Barriche.

Durante la presentación, Castro desgranó diferentes detalles relacionados con la altitud y los tipos de suelo de los viñedos que cultivan en la finca catalana, recordando que Purgatori nació como un vino destinado para un único cliente durante sus dos primeras añadas y que, diez años después se ha convertido en uno de los referentes de la Familia Torres en la DO Costers del Segre, donde este mismo año ha sido considerado como mejor vino de la Denominación de Origen.

Aunque en sus inicios Purgatori era el resultado de un coupage de Garnacha, Cariñena y algo de Syrah, añada tras añada ha ido evolucionando para darle mayor protagonismo a la Garnacha y definir su identidad con el aporte de varietales ancestrales recuperados por la familia como la Gonfaus, que ya tiene presencia en la añada de 2022.

Así, este tinto que alcanza ahora su décima añada, ha ido evolucionando desde los matices más especiados y minerales, con mayor nervio y consistencia; a la frescura y frutosidad que presentan sus últimas añadas, especialmente la de 2022.