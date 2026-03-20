Candela Capitán convierte La Mutant en un club alegórico de música electrónica

En 2018, la coreógrafa y bailarina Candela Capitán estrenó su primera obra, ‘The Death at The Club’, una performance donde reflexionaba sobre inquietudes presentes en su trayectoria, como la alienación, el libre albedrío, la violencia, el miedo y la aparente protección que ofrecen las redes sociales. Hoy, 20 de marzo, y mañana, 21 de marzo, visita La Mutant con aquel solo de 45 minutos que continúa tan actual como entonces.

La pieza explora la resistencia del cuerpo en la pista de baile y el impacto de la música electrónica a través de la repetición de un patrón de movimiento. Paralelamente, Candela Capitán expone el lado oscuro del individualismo juvenil en la sociedad contemporánea.

Esta investigación de la espectacularidad del club alegórico se completa con la participación de Candela Capitán en las actividades organizadas por Comunitat Mutant, un proyecto que plantea diferentes acciones en torno a la programación, el espacio y los procesos creativos que tienen lugar en el centro municipal de artes vivas.

En esta ocasión se busca conectar La Mutant con el espacio cultural de trabajo colaborativo Pluto. «La idea es generar un diálogo entre ámbitos distintos, conectando el trabajo de Candela Capitán con otras disciplinas y con artistas que trabajan en la ciudad», explican las coordinadoras de Comunitat Mutant, Marta García Navarro y Paula Rausell.

Así, mañana, 21 de marzo, después de la función, se llevará a cabo una charla informal en La Mutant entre la creadora sevillana y una de las gestoras de Pluto, Rita Delgado. La intención es propiciar una conversación cercana, abierta al intercambio de ideas, procesos y referencias con otras creadoras y la audiencia.

Elegancia y transgresión

La sevillana Candela Capitán es coreógrafa, bailarina y artista de performance. Con un manejo elegante y transgresor de las redes sociales como TikTok, Instagram o Chaturbate y con préstamos del lenguaje corporal y los códigos que se establecen a través de estas plataformas en las nuevas generaciones, la creadora explora el cuerpo a través de performances donde las posibilidades de diversión, placer y vandalismo son infinitas.

Su trabajo artístico explora nuevos lenguajes y discursos del cuerpo a través de diferentes caminos, prácticas y medios, utilizando diversas plataformas coreográficas como instalaciones, acciones en vivo y video mediante las que investiga temas como la libertad y la opresión, la ambigüedad del erotismo, las nuevas tecnologías, el vacío generacional y las relaciones transfronterizas.

Capitán utiliza el lenguaje de la performance para estudiar los límites de la danza, gracias a un conocimiento exhaustivo del cuerpo en movimiento y de su presencia en escena. Sus obras se desarrollan en acciones en vivo, instalaciones y el campo audiovisual, a través de plataformas virtuales o en directo, con el objetivo de encontrar canales diferentes de interconexión con el público o de cuestionar las disciplinas artísticas y sus posibilidades.