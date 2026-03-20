Coviñas acerca sus novedades a Prowein

Se ha celebrado en Dusseldorf (Alemania) la Feria Internacional Prowein, una de las citas más importantes dentro del sector del vino y donde, una edición más, Coviñas ha desplegado todos sus efectivos comerciales para afianzar su presencia en los mercados europeos y abrir nuevas vías de negocio.

La entidad con sede en Requena ha aprovechado su presencia en la cita germana para presentar su última colección de vinos, Bellamarina, una gama de vinos frescos y afrutados para disfrutar sin complejos que se compone de dos referencias creadas con total libertad enológica, un blanco y un rosado que se centran en lo esencial: frescura, equilibrio y placer.

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Junto a esta nueva colección, la firma valenciana, principal productora de vinos de la DO Utiel-Requena, ha mostrado a compradores, distribuidores y otros profesionales del sector la línea Al Vent, que incorpora este año una nueva referencia, un monovarietal de Merlot que destaca por su carácter frutal y buena estructura. Además, la bodega ha presentado las nuevas añadas de la trilogía Veterum, el sello reservado para los vinos elaborados con sus viñedos de varietales autóctonos más viejos y que se compone de dos tintos de Bobal (uno de ellos criado en tinajas) y un blanco de Tardana. Otra de las colecciones que ha tenido gran aceptación entre los visitantes a Prowein ha sido El Jugón, compuesta por tres vinos de graduación moderada y de perfil fresco y ligero.