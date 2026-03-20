De Londres a València: los Utiel-Requena afianzan su presencia en las grandes citas

La terrible pandemia que sufrimos en 2020 marcó un antes y un después para todos y en todos los campos, también en la manera en la que grandes empresas y colectivos se acercan al consumidor. El mundo virtual ya empezaba a imponerse en aquel momento, y el confinamiento terminó por precipitar algo que se veía venir. Aquellos interminables meses sirvieron también para que muchos colectivos se replanteasen sus estrategias, agudizando la creatividad e implantando nuevas fórmulas para ganar notoriedad.

El departamento de promoción y comunicación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena comenzó en aquel momento una transformación que les ha llevado, seis años después, a implantar una estrategia enfocada principalmente en el consumidor final, sobre todo en perfiles de los que las encuestas dicen que son poco aficionados al mundo del vino. Campaña tras campaña el colectivo ha ido dejando atrás aquellas iniciativas enfocadas a los profesionales que, en teoría, tenían que hacer de puente entre los vinos de Utiel-Requena y el consumidor. Ahora el organismo plantea acciones que les hacen interactuar de manera directa con la sociedad, acercándose además a ‘plazas’ que parecían reservadas a grandes marcas de perfil internacional.

Tras presentar a principio de año su nuevo plan estratégico, la DO Utiel-Requena ha comenzado a poner en marcha acciones destinadas a visibilizar sus vinos en grandes citas internacionales y posicionarlos de manera directa en mercados que en otras épocas parecían inaccesibles. En este sentido, parte del equipo de promoción y marketing del Consejo Regulador ha celebrado hace unas semanas una acción promocional en Londres donde, apoyados por la revista Decanter, celebraron una masterclass dirigida por la Master of Wine Beth Williard y la editora de Decanter España Inés Salpico.

Durante la jornada, los asistentes cataron un vino de bienvenida de la variedad autóctona blanca de esta región vitivinícola, la Tardana. A continuación, Williard ofreció al público un contexto sobre la Denominación de Origen de la que provenían los vinos que iban a catar. Un total de siete vinos, dos blancos, un rosado y cuatro tintos, fueron los protagonistas de la velada. Williard y Salpico comentaron las particularidades y el potencial de los vinos propuestos por las bodegas participantes, que fueron los vinos de Chozas Carrascal, Finca San Blas, Pago de Tharsys, BVC, Neleman Wines, Vegalfaro y Faustino Rivero Ulecia. En este proyecto de promoción internacional participan un total de catorce bodegas, y siete de ellas han sido las primeras en brillar en esta masterclass. Habrá otra segunda edición para la promoción de las siete restantes en otoño.

Unos días después de celebrar este evento en Londres, el equipo del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena organizó una jornada de presentación de sus vinos seleccionados para este 2026 en el Balcón Fallero de Levante-EMV, una acción llamada a convertirse en cita obligada cada año tras el éxito obtenido tanto en su primera edición, el pasado 2025, como en la celebrada el 13 de marzo.

El equipo de la DO Utiel-Requena en el Balcón Fallero. / Urban

Si en 2025 la presentación se organizó para distribuidores y periodistas especializados, este año el equipo de comunicación ha decidido acercar la experiencia al consumidor final organizando un concurso en redes sociales en el que se sortearon un lote de plazas para asistir al balcón y presenciar la mascletà (disparada por Pirotecnia Vulcano) desde un emplazamiento excepcional. A la convocatoria se sumaron un grupo de gastroinfluencers que compartieron la experiencia en sus redes sociales y acercaron los vinos de la DO Utiel-Requena y su potencial enoturístico a un público mucho más joven.

Los asistentes al Balcón (entre los que también se encontraban diferentes personalidades del mundo de la cultura y la política) pudieron disfrutar de una cata comentada dirigida por el técnico de la DO Utiel-Requena Diego Pérez y conocer los cinco vinos que representan a este territorio vitivinícola durante este año: el espumoso Vicente Gandía Bobal Brut (Bodegas Vicente Gandía, el blanco Nodus Sauvignon Blanc (Bodegas Nodus), el rosado Alto Cuevas (Bodegas Covilor), el tinto Sueños del Mediterráneo (Bodegas Utielanas) y el tinto 100% Bobal Bobos Finca Casa La Borracha (Bodegas Hispano+Suizas).

Durante la jornada, las responsables del departamento de comunicación, Lorena Monteagudo y Victoria Navarro, atendieron a los invitados, resolviendo aquellas dudas y cuestiones que surgían entre sorbo y sorbo y repartiendo ejemplares de la Agenda del Vino 2026 con el objetivo de proponer y potenciar otro tipo de turismo cada vez más en auge. La asistencia de la secretaria del Consejo Regulador, Carmina Cárcel, sirvió para fortalecer la presencia institucional del colectivo, que ha encontrado en este tipo de eventos un escaparate perfecto para acercarse a nuevos perfiles de consumidores que buscan acercarse al mundo del vino de una forma divertida y desenfadada.

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Con acciones como esta, la DO Utiel-Requena refuerza su compromiso de acercar sus vinos a público joven y valenciano, mostrando la riqueza, calidad y singularidad de sus elaboraciones y celebrando la identidad de su variedad emblemática, la Bobal.