'Goya, la melodía de una leyenda': el musical que ilumina las sombras de un artista

La vida turbulenta, contradictoria y fascinante de Francisco de Goya llega al escenario en forma de musical. 'Goya, la melodía de una leyenda' convierte la biografía del artista aragonés en un espectáculo de gran formato que mezcla teatro, música en directo y proyecciones audiovisuales para recorrer 35 años decisivos de su vida. La producción se podrá ver en València del 20 al 22 de marzo en el Teatro Olympia, con cinco funciones repartidas durante el fin de semana.

El montaje propone una mirada diferente sobre uno de los creadores más influyentes de la historia del arte no solo español, también internacional. Frente a las habituales aproximaciones solemnes y oscuras a su figura, este musical apuesta por un tono más dinámico y contemporáneo, con momentos de comedia y una banda sonora de inspiración pop que acompaña el viaje vital del pintor desde su llegada a la corte hasta su exilio final en Burdeos.

Sobre el escenario participan siete actores y cinco músicos dentro de una compañía de cerca de cuarenta personas entre intérpretes y equipo técnico. El espectáculo incluye 24 canciones y recorre distintas etapas de la vida del artista, combinando el rigor histórico con una puesta en escena pensada para conectar con el público actual.

El actor Javier Godino, encargado de dar vida al pintor, interpreta a un Goya complejo y profundamente humano. El espectáculo muestra tanto al artista brillante que triunfó en la corte como al hombre lleno de dudas, contradicciones y secretos.

Miguel Angel Montesinos

A lo largo de la trama aparecen algunos de los personajes clave de su vida, como la poderosa María del Pilar Teresa Cayetana de Silva, Duquesa de Alba y supuesto gran amor del artista. Además, fue su principal mecenas incluso cuando la relación terminó. Además, aparecen otras figuras históricas como Manuel Godoy, María Luisa de Parma o el erudito Juan Agustín Ceán Bermúdez. Entre rumores, intrigas políticas y tensiones sociales, la obra construye el retrato de un artista atrapado entre el poder, la censura y su propia libertad creativa, condicionada después por una enfermedad que determinará también su producción artística.

La narrativa introduce además un elemento inesperado: la presencia del espíritu de Diego Velázquez, que actúa como una especie de guía simbólico para el protagonista. A través de este recurso escénico, el musical explora el deseo de Goya de trascender su tiempo y convertirse, como Velázquez, en un artista universal.

Del pintor de corte al cronista del horror

El espectáculo también aborda uno de los episodios que marcó la vida del pintor: la enfermedad que lo dejó sordo a finales del siglo XVIII. Un hecho que transformó su personalidad y su obra, y que el musical convierte en un recurso dramático. Según explica Godino, "ese silencio es muy teatral" y permite mostrar el aislamiento y el tormento interior que acompañaron al artista durante años. De hecho, tal como explicó el protagonista, la obra ya incluye los sonidos que debía escuchar en su cabeza derivados de esta patología, como los acúfenos.

Javier Godino (Goya) y Érika Bleda (la Duquesa de Alba) durante la presentación del musical en València. / Miguel Angel Montesinos

A partir de ese momento, el relato muestra la evolución del Goya más luminoso, que comenzó como retratista de la corte y como una figura cercana al espíritu ilustrado, hacia el creador que plasmó la violencia y el horror de su tiempo en series como 'Los desastres de la guerra', incluso con los dibujos más dantescos que nunca vieron la luz ni salieron de su casa hasta su muerte.

Un musical pop para un genio clásico

La música del espectáculo, compuesta por Tom Vega, apuesta por un lenguaje pop que dialoga con el presente sin renunciar al contexto histórico, gracias también a un libreto que corre a cargo del dramaturgo Ignasi Vidal, mientras que la dirección escénica está firmada por Juan José Afonso.

La actriz Erika Bleda, que interpreta a la Duquesa de Alba, explica que el objetivo es acercar al público contemporáneo a una figura histórica que sigue siendo sorprendentemente actual. "Las emociones humanas trascienden a los años; no importa el tiempo que pase", reconoce.

Érika Bleda, Javier Godino y Maximiliano Martínez. / Miguel Angel Montesinos

La producción, impulsada por la compañía Showprime, forma parte de las actividades culturales vinculadas al bicentenario de la muerte de Goya, una efeméride impulsada por el Gobierno de España para reivindicar la vigencia del legado del artista.

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Tras pasar por varias ciudades españolas, el musical llega ahora a València, una ciudad que también guarda vínculos con el pintor y donde se conservan algunas de sus obras en la Catedra. Durante dos horas y media, 'Goya, la melodía de una leyenda' propone así un viaje musical por la vida de un artista rebelde que supo retratar como pocos las luces y las sombras de su tiempo.