'El agua de Valencia’ no es solo una obra sobre el paso de Lope de Vega por la València del Siglo de Oro. Es, sobre todo, una mirada a un momento de transformación: el de un escritor herido, ambicioso y en plena reinvención, y el de una ciudad que hervía de talento, comercio, teatralidad y deseo de modernidad.

Lejos de presentar a Lope como una estatua literaria, el montaje lo devuelve a la condición de hombre joven: apasionado, impulsivo, contradictorio, exiliado tras su ruptura con Elena Osorio y castigado por unos libelos que le costaron ocho años fuera del Reino de Castilla. En València encuentra refugio, pero también algo más decisivo: un ecosistema cultural que lo sacude y lo obliga a crecer.

Ahí está una de las grandes virtudes del espectáculo. No se limita a reconstruir un episodio biográfico, sino que convierte esa estancia valenciana en un punto de inflexión artístico y vital. La ciudad aparece como un personaje en sí misma: cosmopolita, sofisticada, abierta al Mediterráneo, receptora de influencias italianas y dueña de una efervescencia escénica que marcaría para siempre al autor del Arte nuevo de hacer comedias.

En ese contexto cobran fuerza figuras como Guillem de Castro o Bernat Català de Valeriola, y especialmente Constança de Perellós, pieza clave en el triángulo amoroso y literario que articula la trama. La obra entiende que el Siglo de Oro no fue solo un tiempo de genios individuales, sino una red de complicidades, rivalidades, pasiones y conversaciones donde la literatura se mezclaba con la vida y el honor se disputaba casi con la misma intensidad que el amor.

'El agua de Valencia' en La Rambleta. / Alejandro Amat

La participación de Sergio Villanueva añade además una capa singular al montaje. No solo interpreta a Català de Valeriola: llega a la obra después de haber novelado ese mismo universo en ‘El secreto de los nocturnos’. Su presencia refuerza la sensación de que este proyecto no nace de una simple evocación histórica, sino de una verdadera inmersión en aquel momento fundacional de la cultura valenciana.

Otro de los aciertos de ‘El agua de Valencia’ es su renuncia al academicismo. En lugar de encerrar el pasado en una vitrina, lo reactiva con lenguaje escénico actual: teatro musical, canciones en directo, coreografías, humor, ritmo contemporáneo y una experiencia inmersiva que empieza incluso antes de la función. La propuesta no busca ‘ilustrar’ el siglo XVI, sino traducir su energía al presente.

'El agua de Valencia' en La Rambleta. / Alejandro Amat

Por eso el montaje funciona especialmente bien como reivindicación de València. No como mero decorado histórico del exilio de un gran escritor castellano, sino como motor creativo. La ciudad no aparece subordinada al mito de Lope; al contrario, emerge como el espacio que contribuyó a moldearlo. En ese gesto hay también una lectura política y cultural muy actual: rescatar el peso de la escena valenciana en la historia del teatro español.

En el fondo, ‘El agua de Valencia’ habla de jóvenes que escriben, aman, compiten y buscan un lugar en un mundo incierto. Y ahí reside su contemporaneidad más profunda. Bajo el vestuario barroco late una historia reconocible: la de quienes intentan convertirse en algo más grande que sus heridas, sus errores o sus circunstancias.

Así, el espectáculo que llega a La Rambleta no solo recupera una etapa poco transitada de Lope de Vega. También propone una idea sugestiva: que a veces las ciudades, como las personas, cambian la vida de quien las mira. Y que en la València luminosa, refinada y bulliciosa de finales del XVI, Lope no solo encontró exilio. Encontró una manera nueva de escribir y, quizá, de entenderse a sí mismo.

Con la reposición de ‘El agua de Valencia’, La Rambleta se suma a las celebraciones que se desarrollan en la ciudad con motivo del Día Mundial del Teatro, que se conmemora cada 27 de marzo, y en el marco de la iniciativa Cap Butaca Buida.