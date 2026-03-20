Tantum Ergo Exclusive repite como mejor cava de España

En solo seis años Tantum Ergo Exclusive se ha convertido en el cava más laureado de España por las principales guías del país y los prescriptores más influyentes. Hace apenas unos días el portal Verema le ha vuelto a otorgar, por segundo año, el título de Mejor Cava de España en un certamen en el que los ganadores son elegidos por los miles de foreros de esta plataforma especializada en vinos. El cava de Bodegas Hispano+Suizas ya había logrado este reconocimiento hace un año no sólo en los prestigiosos premios Verema, sino también en la Guía Wine Up y en las valoraciones del crítico Tim Atkins.

Desde que se puso en el mercado en el año 2020, la crítica especializada se ha rendido a las bondades de un cava elaborado en Requena al más puro estilo de los champagnes franceses. En 2020 ya rozó el cielo con los 97 puntos de la guía SeVi y los 94 de la Peñín. En 2021, además de repetir los 97 de la SeVi añadió a su palmarés 99 puntos en la guía Vivir el Vino; y un año después esta misma guía le otorgaba 100 puntos y la Wine Up lo nombraba por primera vez mejor cava de España, título que refrendó en 2023 y 2024.

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Tantum Ergo Exclusive es, sin duda, el buque insignia de la bodega de Pablo Ossorio y Rafa Navarro. Se elabora como Blanc de Noir con un 55% de uvas de Chardonnay y un 45% de Pinot Noir, ambas cultivadas en el paraje de la finca Casa La Borracha. Tiene una crianza en rima de un mínimo de once años y actualmente se encuentra en el mercado la añada de 2013. Pese a su larguísima crianza mantiene toda su frescura, con una burbuja fina y persistente, alta complejidad aromática y un tacto en boca denso y cremoso. Se presenta únicamente en formato magnum y de la añada de 2013 apenas se han producido 757 botellas.