Los enólogos valencianos homenajean a José Hidalgo
La Asociación de Enólogos de la Comunitat Valenciana ha celebrado esta semana en Requena su Asamblea Ordinaria, cita en la que se ha renovado la actual junta directiva al no haberse presentado candidaturas para las elecciones que se tenían que celebrar este año.
Durante la jornada, a la que asistieron decenas de profesionales el sector, se celebraron diversas ponencias y coloquios. Así, el enólogo italiano Luca Da Lozo ofreció una charla sobre ‘Claves de la burbuja económica del Prosecco’, y posteriormente se celebró una mesa redonda que bajo el título de ‘El futuro de los vinos valencianos’ contó con las opiniones de Pepe Hidalgo, Diego Morcillo, Jorge Srougi, Eloy Haya y Luca Da Lozo, moderadas por la directora general de producción agrícola y ganadera Mª Àngels Ramón-Llin.
Este año fueron homenajeados el Club de Enófilos de València, nombrado ‘Socio de Honor’, y el enólogo José Hidalgo Camacho, uno de los profesionales de mayor prestigio a nivel nacional, director técnico y gerente de Unión Vinícola del Este desde 2007 a 2019, director técnico de Bodegas Vicente Gandía de 2019 a 2024 y, en la actualidad, director técnico de J&C Prime Brands, matriz de la prestigiosa Juve&Camps.
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