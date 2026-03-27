La exportación lastra las ventas de la DO Cava

Enfocándonos en el actual contexto de hábitos globales de consumo, corren buenos tiempos para el Cava. Los expertos apuntan a que durante los próximos años se mantendrá la tendencia de bebidas con menor graduación, menos azucaradas y con mayor consumo de vinos blancos y espumosos. Pese a ello, la DO Cava a vuelto a registrar datos negativos en lo referente a la comercialización total de sus espumosos, con un volumen de botellas vendidas algo superior a los 190 millones de unidades, una cifra que representa una merma de poco más del 12% respecto a la campaña anterior. El dato lo arrojó el presidente del Conejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, Javier Pagés, en el habitual encuentro anual con medios y profesionales del sector para exponer el balance de la campaña. Este descenso viene determinado principalmente por la caída de las exportaciones (casi un 20%), que en algunos casos vienen motivadas por una menor disponibilidad de producto a causa de las escasas cosechas de los últimos años. En el ámbito nacional el descenso ha sido algo menor (un 2,5%), aunque en este caso se ha equilibrado gracias a un notable crecimiento en valor.

Analizando los datos de 2025, y pese a la caída en las ventas, se extraen conclusiones que invitan al optimismo. El cava sigue siendo el vino español más exportado, con presencia en más de 130 países de todo el mundo. Seis de cada diez botellas comercializadas se consumen fuera de España, con mercados como el de Bélgica o Estados Unidos donde, aún con las mermas del último ejercicio, las ventas se mantienen por encima de los quince millones. En el lado positivo destaca el crecimiento en mercados emergentes como Brasil o México, éste último con un incremento de más del 12%.

En el mercado nacional se confirma que el cava es un vino que se adquiere principalmente en el canal de la alimentación. Tres cuartas partes de las ventas se realizan en supermercados y tiendas especializadas, mientras que apenas un 20% se consume en restauración. En este sentido, Pagés insistió durante la presentación de los datos en el cambio de tendencia hacia cavas de guarda superior (Reserva, Gran Reserva y Cava de Paraje Calificado), que han aumentado sus ventas casi un 2%, lo que ratifica que «la DO Cava ha apostado claramente por la valorización, la calidad, las largas crianzas y la zonificación del origen.

Aunque la DO Cava es, junto a Rioja, la única supra autonómica, el Consejo Regulador analizó los datos con un enfoque centrado en Cataluña, destacando que «el Cava supone el 60% de la producción de uva con DO en Cataluña». Pese a ello, queda claro el peso del cava valenciano en la Denominación de Origen, ya que actualmente algo más del 10% de la superficie total de viñedo adscrito a la DO Cava se concentra en el municipio de Requena. Con un volumen de comercialización entorno a los quince millones de botellas, el cava valenciano es referencia en ecología, aportando al conjunto total buena parte de los 35 millones de botellas de cava ecológico comercializadas en 2025 entre todos los territorios.

Ferran Centelles durante la cata de cavas. / Urban

La apuesta en los últimos años por la valorización, las largas crianzas y la zonificación del origen del producto comienza, en palabras del presidente de la DO Cava, a dar resultados, ya que «los datos muestran que, incluso en un año condicionado por la sequía, los segmentos de mayor valor añadido siguen ganando peso dentro de la categoría». Cabe recordar que, desde el año 2020 el Consejo Regulador ha implementado notables cambios en lo referente a la zonificación (actualmente los cavas se dividen en cuatro zonas: Comtats de Barcelona, Valle del Ebro, Viñedos de Almendralejo y Requena) y a valorización, con un notable impulso a los cavas de guarda superior (con crianzas en rima entre los 18 meses de los reservas a los 36 de los de paraje calificado), que desde 2025 son 100% orgánicos.

La jornada organizada por la DO Cava para mostrar sus resultados de 2025 sirvió también para presentar las nuevas incorporaciones dentro de la categoría de ‘cava de paraje calificado’, máxima categoría de la DO Cava que reconoce a un producto único, fruto de un lugar especial y concreto, de un viñedo y una finca que por sus características (de localización y terruño) se diferencia del resto. Su crianza de más de 36 meses es, junto a las limitaciones de rendimiento del viñedo y la antigüedad de éste, otro de los requerimientos para poder alcanzar esta categoría. Ferran Centelles, drink manager de ElBulliFoundation y corresponsal de Jancis Robinson, fue el encargado de conducir una cata en la que se descubrieron tres nuevas referencias de Sumarroca, una de Carles Andreu y otra más de Vins el Cep que, por el momento, completan un reducido listado de apenas quince referencias que tienen el distintivo de Cava de Guarda Superior de Paraje Calificado, todas elaboradas en la zona de Comtats de Barcelona.

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