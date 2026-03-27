Festivales Territorio presenta los nuevos Nómade y Tierra Bobal Fest

El Patio Scala de la Diputación de Valencia ha acogido esta semana la presentación de los dos eventos que la compañía ‘i-radia’ organiza en la Comunitat Valenciana dentro de la programación Festivales Territorio, el Nómade Ontinyent-Terres dels Alforins y el Tierra Bobal Fest.

El primero modifica este año sus fechas de celebración, pasando del otoño a la primavera, en concreto los días 1, 2 y 3 de mayo, un cambio de estación que acompaña la propia esencia del proyecto: invitar al público a vivir Terres dels Alforins desde dentro, con tiempo y con una programación que combina música en directo, vino, gastronomía y patrimonio en distintos escenarios del territorio. Los organizadores ya han confirmado algunos de los nombres que compondrán el cartel de esta quinta edición del certamen, con Sexy Cebras, Chiquita Movida y La Perra Blanco entre otros artistas.

Tras la celebración de Nómade, Tierra Bobal Fest será la parada estival de Festivales Territorio este año, con una completa programación en escenarios naturales de la comarca Requena-Utiel y emplazamientos tan emblemáticos como el Patio de Armas del Castillo de Requena, recinto en el que este año actuará Sidonie, cabeza de cartel junto a Karmento, Santero y Los Muchachos y otros grupos que se anunciarán en breve.

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Durante la presentación de los dos festivales, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ratificó el compromiso de la corporación provincial por impulsar actividades de este tipo, que sirven para favorecer el turismo de interior a partir de iniciativas que unen paisaje, territorio, vinos, gastronomía, música y cultura.