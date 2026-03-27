Vinatea, el relato del interior

"Ven a Morella antes de que llegue la primavera y pruebas nuestro menú de trufa» me dijo Diego Alcón (sumiller y co-propietario de Vinatea). No le costó convencerme. Me gusta mucho Vinatea. Discurre por un camino que me interesa. Un restaurante cargado de identidad que no necesita de inventarse ningún discurso para exhibir un relato. Le basta con contar sus orígenes, con recordar la carnicería que fueron, la panadería que son y el territorio en el que viven de manera voluntaria y consciente. Me ha gustado siempre y me convenció también en esta visita.

Canelón de rabo de toro / Urban

El menú degustación ‘de’ trufa es, en realidad, un buen menú degustación ‘con’ trufa. Quiero decir que es un muy buen menú que funcionaría igual de bien si desapareciera la trufa de él. En muchos de los platos la trufa apenas se percibe. En ocasiones por la temperatura (la trufa funciona mal en los platos fríos porque apenas ofrece aroma con temperaturas bajas) y las más de las veces porque se incorporaba laminada (cuando ofrece mucho más sabor si se ralla.). Este menú estaría igual de rico si la trufa desapareciera de él. Parecen platos construidos sin pensar en la ella. Probablemente se idearon cuando el hongo no estaba en la despensa y se prolongarán cuando el hongo desaparezca de ella.

Caracoles en salsa de almendra / Urban

Vinatea es una fusión de la identidad del Maestrazgo con la herencia gastronómica de la familia Millán. Ángela Millán no necesita nada más para generar una cocina muy interesante. En algunos platos se limita a ejecutar, de manera magistral, el recetario familiar. De la familia es la receta de col rellena de perdices, por ejemplo. Es el plato de fiesta en casa de Ángela desde hace generaciones. Para prepararla parte de un sofrito de papada, cebolla y ajo sobre el que se rehogan las perdices (previamente hervidas en caldo de Ave). Luego esa farsa servirá de relleno de una hoja de col. También es de la familia su paletilla de cabrito lechal, que es increíblemente fina y se ha servido en el restaurante desde que abrió en 1988. Siempre la misma receta, siempre el mismo resultado, siempre con una excepcional guarnición de pimientos asados.

Col rellena de perdiz / Urban

Me gustó el menú, y dos de sus platos me entusiasmaron. Uno fue la ración de vaquetas en salsa de almendra, los prepara su madre Miriam (quien escolta a Ángela en la cocina). El otro, una formidable mantequilla de oveja que se sirve sobre un pan brioche tostado y se acompaña con una anchoa.

Por supuesto no podía faltar en un restaurante con este acento local la croqueta morellana. La hay en cada restaurante de la ciudad, pero la de Vinatea resulta especialmente delicada. La curiosidad de esa croquetas morellanas es que se preparan con una oblea humedecida que se rellena con carne de gallina antes de ser rebozadas con pan rallado.

Paté de caza trufado / Urban

El territorio se expresa también en la bodega. A pesar de que Diego acumula referencias de casi todas las zonas de España, le gusta ofrecer vinos de su zona. Un territorio que él entiende de una manera amplia, compartiendo espacios próximos entre Tarragona, Castellón y Teruel. A lo largo del menú nos descubre vinos del Matarranya, Terra Alta o Les Useres con orgullo y seguridad de que dan la cara en su restaurante. Sin chovinismos absurdos pero dando visibilidad a un territorio que necesita altavoces para continuar vivo.

Royal de erizos con emulsión de leche de oveja / Urban

Ficha

¿Dónde? Calle Blasco de Alagón, 17. Morella (Castelló)

Teléfono: 964 160 744

Lo mejor. Esa manera tan sabrosa de contar El Maestrazgo.

Lo mejorable. Un menú de trufa debería tener más presente la trufa en platos que le den más protagonismo.

Lo imprescindible. Los caracoles. Y si no te gustan, paletilla de cabrito.

Precio medio. 45 Euros.