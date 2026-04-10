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Un fin de semana lleno de catas, talleres y música en La Mostra

Miles de personas asisten durante todo este fin de semana a La Mostra.

Miles de personas asisten durante todo este fin de semana a La Mostra. / Urban

Vicente Morcillo

Vicente Morcillo

Proava afronta su fin de semana más intenso con un completo programa de actividades dentro de la XXXVI Mostra de Vins que se inauguró ayer en el antiguo cauce del río Turia, entre los puentes de La Exposición y Las Flores. Más allá de la posibilidad de degustar cientos de vinos, cavas, cervezas artesanas, vermuts, licores, destilados, aceites, quesos, embutidos, dulces y otra serie de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana, la cita cuenta con una serie de presentaciones, catas, talleres y showcooking en el escenario principal del recinto.

Si durante la jornada inaugural las actividades paralelas estuvieron protagonizadas por los lanzamientos de diversas bodegas (entre ellos el de la nueva colección de vinos ‘Mi Diva’ de La Baronía de Turís), este fin de semana se ofrecerán interesantes actividades, entre ellas una cata de cavas de Requena organizada por la Asociación de Elaboradores de Cava de este municipio valenciano en el que los participantes tendrán la oportunidad de degustar una selección de seis referencias elaboradas por otras tantas bodegas que tendrán en común las largas crianzas en rima, con tiempos de reposo que, en algunos casos, superan los cinco años de crianza.

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Por lo que respecta a las actuaciones musicales, la jornada de hoy se centra en Funky Day, el sábado en el Remember, el domingo al pop español de los 80 y el lunes el pop español de los 90. Por último, se han previsto acciones para los más pequeños del 10 al 12 de abril con talleres de 11 a 17 horas, y una jornada familiar, la del lunes, con actividades para toda la familia.

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