Vilasira Wine Market: tapas y vinos extraordinarios en un entorno único
El Hotel Bodega Vilasira, ubicado en el entorno del parque natural de Las Hoces del Cabriel, en el término municipal de Venta del Moro, ya tiene fecha para uno de sus eventos más interesantes del año, el Wine Market, una jornada planteada a modo de feria de degustaciones con una selección de bodegas singulares de la zona y una propuesta de platos gastronómicos de proximidad. La jornada incluye música en directo con las actuaciones de Tupaka e Isla Collado y ambientación a cargo de DJ Roberto Skuby.
El Wine Market de Vilasira alcanza su quinta edición con un impecable saldo en sus anteriores sesiones, colgando el cartel de ‘no hay billetes’ y poniendo de manifiesto el buen hacer de un equipo que trabaja con el objetivo de conseguir que la experiencia para los visitantes esté a la altura de las expectativas. La singularidad del complejo y la belleza de los paisajes que rodean la finca son otros de los atractivos para no perderse una cita cuyos pases de acceso ya están disponibles en la página web vilasira.com.
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