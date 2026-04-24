Tusommelier, el ‘no club’ de vinos experiencial de Guillaume Glories

Guillaume Glories se presenta como ‘francés pero simpático'. Lleva más de 20 años en España. Tras una breve etapa en Ca Sento, en 2004 fundó junto a Javi Rodríguez Entrevins, uno de los espacios gastronómicos de València que mejor ha cuidado el vino durante años. Ahora, el Mejor Sumiller de España en el Premio Nacional de Sumilleres Madrid Fusión de 2010 ha decidido abrir una nueva etapa con un proyecto personal con el que pretende compartir su pasión por el vino.

«Tusommelier.com no es un club de vinos al uso -comenta Guilleaume- sino un lugar donde poder descubrir vinos de pequeñas bodegas familiares que trabajan en ediciones limitadas y que muy posiblemente no compraríamos por desconocimiento». La nueva propuesta del francés funciona mediante suscripciones, con un cupo muy limitado para garantizar el acceso a vinos de pequeñas producciones y un trato personal y plantea diversas opciones, ya que además del envío mensual de los vinos seleccionados (la suscripción se puede acotar a dos o tres referencias mensuales) irá proponiendo experiencias personalizadas de catas con maridajes gastronómicos (de la mano de su antiguo socio en Entrevins Javi Rodríguez) buscando «espacios singulares, nunca restaurantes, para que todo se desarrolle de una manera más tranquila y pausada, sin el corsé de la terminología técnica del vino y siempre con el objetivo de contar el relato que hay detrás de cada botella».

Glories reconoce que «hacía ya tiempo que le daba vueltas a esta idea, pero no encontraba momento para ponerla en marcha. Pretendo que sea un concepto distinto, más experiencial, que sirva para que quien decida suscribirse pueda disfrutar del vino tanto como yo en mis casi tres décadas vinculado a este mundo».

Noticias relacionadas

Aunque el principal protagonismo corresponderá a bodegas españolas, de manera periódica también se presentarán proyectos y referencias de otras zonas, principalmente franceses. Más info en tusommelier.com.