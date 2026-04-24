URbanitas del vino vuelve a València, pero a lo grande
Tras el éxito de su primera edición, la DO Utiel-Requena plantea una versión de URbanitas del Vino más extendida en el tiempo, con acciones y eventos en siete barrios de València
El departamento de comunicación y marketing de la Denominación de Origen Utiel-Requena vuelve a sumergirse en los espacios urbanos de las grandes ciudades con la segunda edición de ‘URbanitas del Vino’, un proyecto que se reveló como un éxito rotundo en los cinco barrios de València sobre los que se dibujaron decenas de eventos y experiencias alrededor de los vinos de este territorio vitivinícola.
Para esta segunda edición el Consejo Regulador ha decidido dar un paso más y ampliar el periodo de la campaña, que se prolongará durante los meses de mayo y junio. Además, las acciones se desarrollarán por más barrios de la ciudad, en concreto Benimaclet, Cabanyal, Centro, Eixample, Malvarrosa, Pla del Real y Russafa. Cada barrio será escenario de diferentes actividades, donde el vino de las bodegas participantes será el eje central, invitando a saborear, descubrir y disfrutar los vinos de la DO Utiel-Requena en tardeos, catas, maridajes y encuentros gastronómicos.
Esta segunda edición de ‘URbanitas del Vino’ arrancará oficialmente con su presentación el jueves 7 de mayo en Casa Pescadores, dirigida a medios de comunicación e influencers gastronómicos, y marcará el inicio de dos meses de experiencias abierta a todos, que se prolongarán hasta el 21 de junio. Durante este periodo, el público podrá vivir los vinos a su ritmo y disfrutar de cada propuesta, mientras cada actividad pone en valor las bodegas y sus referencias más destacadas, así como la gastronomía de los espacios, permitiendo descubrir el vino DO Utiel-Requena en València.
La nueva edición del proyecto ‘URbanitas’ contará con treinta bodegas adscritas al Consejo Regulador, que pondrán en cada una de las citas sus mejores propuestas enológicas, con presencia destacada de los vinos elaborados con las variedades de uva autóctonas de la zona: la blanca Tardana y la tinta Bobal.
Con esta iniciativa impulsada desde la Denominación de Origen Utiel-Requena se busca reforzar la conexión de sus vinos con la ciudad de València de una manera fresca, dinámica y cercana para que nuevos perfiles de consumidores puedan descubrir los vinos elaborados en esta zona del interior de la provincia de Valencia.
Toda la programación prevista en los siete barrios valencianos que participan en esta iniciativa se irá presentando en las próximas fechas, tanto en español como en inglés, en la página web de la denominación de origen, utielrequena.org.
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