Comienza la quinta edición del festival Nómade

Una visita guiada al yacimiento íbero de La Bastida de Les Alcusses y el concierto de La Perra Blanco abren hoy viernes en Moixent la quinta edición del festival Nómade, una propuesta que conjuga música, vinos, gastronomía y territorio en un formato pensado para generar experiencias en plena naturaleza.

Este año, los promotores del festival han diseñado un cartel en el que destacan Sexy Zebras (que presentarán su nuevo disco ‘Bravo’ mañana sábado en la Glorieta de Ontinyent), Chiquita Movida (también mañana en Ontinyent) y los ya citados La Perra Blanco. El programa musical se completa con las actuaciones de Abril mañana en Ontinyent, Micromambo (también mañana en el Mercado Gastro(Arte)Sano del Museo Textil de Ontinyent) y Titana, que actuará el domingo en la plaza del Ayuntamiento de Bocairent.

Más allá de los conciertos, Nómade se caracteriza por ser un festival con distintas experiencias vinculadas al mundo del vino, la gastronomía y el patrimonio de la zona. Mañana tendrá lugar una caminata guiada por el entorno del Pou Clar siguiendo el curso del río Clariano. Un recorrido tranquilo para conocer el paisaje fluvial y finalizar con un baño en sus pozas naturales. También mañana se realizará una visita a la bodega Vinya Alforí, en Fontanars dels Alforins, con un almuerzo tradicional acompañado por los vinos de la bodega y amenizado con música en directo.

Una de las actividades paralelas más destacadas se celebrará en el Museo Textil de Ontinyent, donde tendrá lugar una nueva edición del mercado Gastro(Arte)Sano en el que se ofrecerán diferentes propuestas elaboradas con productos de proximidad junto a los vinos de dieciséis de las bodegas que forman parte del colectivo Terres dels Alforins. Las actividades programadas en esta nueva edición de Nómade se completarán el domingo con una visita guiada por el casco antiguo del municipio de Bocairent, reconocido como conjunto histórico-artístico; y un brunch matinal en Finca La Escalera protagonizado por los productos que se elaboran en la propia finca.

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Al igual que en años anteriores, Nómade ofrece un plan de movilidad en autobus con varias rutas con el objetivo de preservar el medio ambiente ofreciendo desplazamientos cómodos y seguros a los asistentes.