Enrique Mendoza presenta en València sus 'hijos' de paraje
Los nuevos vinos se maridaron con propuestas gastronómicas de Manglano, uno de los espacios del Mercado de Colón
La alicantina Enrique Mendoza, una de las bodegas de mayor prestigio en la Comunitat Valenciana, ha presentado en València sus dos nuevas referencias. De la mano de la distribuidora Dicoval, la firma valenciana celebró una jornada en el espacio Mi Cub del Mercado de Colón en la que acercó a un grupo de profesionales del sector dos etiquetas llamadas a convertirse en todo un emblema dentro de la DO Alicante, los tintos Ladecan y Oraval, etiquetas consideradas como sus dos ‘hijos’ por Julián Mendoza, actual representante de la bodega.
‘Hijos’ por estar elaborados con las uvas de los viñedos de Monastrell de dos parajes singulares de Alicante y porque sus nombres son un juego de sílabas de Candela y Álvaro, los dos hijos de Julián. Durante la presentación, Mendoza recordó la filosofía de la bodega, que pasa por hacer vinos reconocibles que evoquen el carácter, el sol y la luz del Mediterráneo, aseverando que «con la actitud, la experiencia y el equipo adecuado, este viaje está siendo más atractivo de lo que parecía», en referencia al reto que supone estar al frente de una bodega con tanta historia.
Respecto a los nuevos vinos, Julián destacó el origen de Ladecan, un vino que nace de unos viñedos cultivados en vaso y en secano en la vertiente norte de la Sierra de Castellar, que destaca por su frescura y equilibrio. En cuanto a Oraval, se elabora con uvas de Monastrell de parcelas ubicadas en la antigua laguna de Villena sobre terrenos donde predomina el yeso. De perfil mineral, destaca por sus intensos aromas de fruta roja. Ambas referencias, aptas para veganos, ya están disponibles en restaurantes y tiendas especializadas
La presentación de los nuevos vinos de Bodegas Enrique Mendoza culminó con un maridaje diseñado por José Manuel Manglano, que propuso longaniza de pascua de Cárnicas Rodrigo, queso Comté con 22 meses de curación y jamón ibérico de cebo de campo Aura Ibérica, que armonizaron a la perfección con los dos nuevos vinos tintos, además del blanco de Chardonnay y el Rosado.
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