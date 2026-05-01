Seis ideas para regalar vino valenciano el Día de la Madre

La del Día de la madre es una de esas celebraciones que invitan a compartir en familia. Y si hablamos de compartir, nada mejor que una botella de vino que invite a conversar y a brindar por la vida. Sofisticada, resistente, innovadora, tradicional, dinámica o comprometida, una madre siempre está ahí para acompañarnos en los buenos y en los malos momentos, y el primer domingo de mayo es la fecha en la que brindamos por ellas.

Regalar vino en este señalado día es regalar tiempo, compartir sonrisas y rememorar aquellas anécdotas que nos definen como familia. Esta colección de propuestas reúne ideas para sorprender a todo tipo de madres. Para las más innovadoras, Bodegas Arráez ofrece un estuche que propone un viaje por cuatro rincones del Mediterráneo con su colección de vinos ‘canallas’. Cinco etiquetas que incluyen los Mala Vida en su versión blanco y tinto, Vivir sin Dormir, Bala Perdida y Vividor. El pack está disponible en la tienda online de la bodega con un precio de 38 euros.

Estuche de vinos 'canallas' de Bodegas Arráez. / Urban

Para las madres tradicionales, Vinya Alforí propone una colección de vinos que reflejan la esencia de los más bellos parajes de Terres dels Alforins. Además de las dos etiquetas que reciben el nombre de la bodega (un blanco y un tinto), cuentan con dos tintos de paraje (Parcela Solana y Parcela Umbría) y dos blancos de autor (Cubet y Negre). Pueden adquirirse en la web de la bodega por separado o de manera conjunta a partir de diez euros.

Colección de vinos de Vinya Alforí. / Urban

La gama de vinos y cavas ecológicos de Dominio de la Vega son la propuesta perfecta para las madres comprometidas. La bodega de Requena cuenta con una colección de vinos bautizados con los nombres de algunas de las personas que forman parte del equipo de la bodega (Blanco de María, Blanco de Roberto, Rosado de Fermín y Tinto de Abel) y una gama de cavas identificados con números (Nº 1, Nº 11, Nº 23 y Nº 29). Se pueden encontrar en tiendas especializadas y en el portal de ventas de la bodega con precios que oscilan entre los siete y los doce euros.

Cava Nº 1 de Dominio de la Vega. / Urban

La mineralidad y frescura de los vinos gallegos casa a la perfección con las madres más dinámicas y activas. En este sentido, Bodegas Murviedro propone para el Día de la Madre dos etiquetas que muestran la elegancia del Atlántico: Santerra Albariño, un blanco nacido de los mejores pagos de la DO Rías Baixas; y Santerra Godello, un vino de la DO Ribeiro que rinde homenaje a Galicia y que captura en cada sorbo la pureza de la fruta y la sutileza del clima de esa zona del norte de España. Tienen un precio de 14,50 euros y están disponibles en su tienda online.

Gama de vinos Santerra. / Urban

Un regalo ideal para madres sofisticadas es la colección de ‘Bobales’ de Vicente Gandía, una interpretación única de la versatilidad de una de las variedades de uva más típicas del interior de Valencia. Con una cuidada presentación, el estuche incluye un espumoso blanc de noir elaborado con el método tradicional de segunda fermentación en botella, un blanco hecho con la técnica blanc de noir, un rosado, un tinto y un rosado dulce. Cinco referencias completamente diferentes elaboradas con una misma uva que sorprenderán a aquellas madres habituadas a saborear cada momento como si fuese único. Este exclusivo estuche puede adquirirse en la web de Bodegas Vicente Gandía por 99 euros.

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Pack Pasión de Bobal de Raíces Ibéricas. / Urban

Para finalizar esta selección, Bodegas Raíces Ibéricas propone un obsequio pensado para las madres más resistentes, como la variedad Bobal, una casta habituada a crecer en condiciones extremas que siempre termina dando lo mejor de si misma. La firma propone un estuche de dos botellas de la gama Pasión de Bobal (con opción de elegir entre blanco y rosado o blanco y tinto) y una carta firmada por la enóloga de la bodega, Mapi Domingo, que acompaña la experiencia con una reflexión en torno al origen del proyecto y el significado de esta selección. Los vinos proceden de viñedos ecológicos en la comarca de Utiel-Requena, algunos de ellos de más de 80 años de edad, donde la interacción entre la planta y el suelo condiciona el carácter final de cada elaboración. El pack esta disponible exclusivamente en su tienda online con un precio de 25 euros.