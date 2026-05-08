La cubierta vegetal, eje de las jornadas técnicas de la DO Utiel-Requena

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena celebró la pasada semana sus ya tradicionales jornadas vitivinícolas, este año con el foco puesto en el viñedo y con un programa que incluía visitas a viñedos para ver in situ cubiertas vegetales, cada vez más habituales en un sistema de cultivo de la vid que busca prácticas agrícolas más sostenibles orientadas a aumentar la calidad y funcionalidad del suelo.

La jornada comenzó en la parcela experimental El Cerrito, donde se mostraron diferentes tipos y manejos de cubiertas vegetales en viña dentro del proyecto Intermed, liderado por los investigadores Ignacio Buesa y Daniel Sacristán, que profundiza sobre el uso más eficiente del agua a través de una combinación de cubiertas vegetales leguminosas y gramíneas. A continuación los asistentes se desplazaron hasta Finca Calderón, donde Manuel Olmo, gerente de Finca Calderón-Raíces Ibéricas, mostró algunos ejemplos de viñedos donde ya se ha implantado desde hace años la cubierta vegetal.

Tras estas dos visitas a viñedos la jornada continuó con una ponencia a cargo de Josep Ramón Sainz de la Maza, especialista en viticultura regenerativa. La ultima parte de esta jornada técnica se centró en una mesa redonda moderada por el director del CIDE-CSIC-UV-GVA Diego Intrigliolo en la que participaron, además de Sainz de la Maza y Manuel Olmo, el enólogo de Bodegas Escuadra Pablo Carrión.

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Con estas jornadas técnicas, la Denominación de Origen Utiel-Requena busca ofrecer información a viticultores, bodegueros y otros profesionales del sector, una visión más amplia de las diferentes técnicas y metodologías de trabajo, profundizando en aspectos vinculados a un cultivo más eficiente y sostenible.