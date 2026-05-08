La Font de la Figuera abraza la Mostra de Vins de Terres dels Alforins

El de la Mostra de Vins de Terres dels Alforins se ha convertido en uno de los eventos vinculados al vino y el territorio más esperados por los winelovers. La cita, cuya primera edición se remonta al año 2011, es el mejor ejemplo de todo lo bueno que tiene para ofrecer una zona de bucólicos paisajes que comprende ese triángulo mágico que forman los municipios de La Font de la Figuera, Moixent y Fontanars dels Alforins. Año tras año, miles de personas inundan las principales vías de estos municipios (la Mostra tiene carácter itinerante y cada año se celebra de manera rotativa en uno de ellos) para disfrutar de una jornada en la que el vino, la gastronomía típica de la zona, la música en directo y el buen ambiente son una constante. Tal es el éxito de afluencia de público que desde hace unos años el recinto tiene aforo limitado, para evitar aglomeraciones y disponer de espacio suficiente para que la visita a la Mostra se convierta en una experiencia.

La edición de este año (la número trece) se celebrará el próximo 16 de mayo en la plaza Mayor de La Font de la Figuera en horario ininterrumpido de 11:00 a 19:00 horas con la participación de trece de las bodegas que forman parte de la Associació Viticultors i Productors de les Terres dels Alforins: dos del término de Moixent (Celler del Roure y Dominios de MGP), una de Enguera (Bodegas Enguera), siete de Fontanars dels Alforins (Daniel Belda, Clos de Lôm, Bodega Casa Los Frailes, Rafael Cambra, El Poblet, Bodega Los Pinos y Vinya Alforí) y tres del municipio anfitrión este año (Bodega La Viña, Javi Revert Viticultor y Bodegas Arráez).

Junto a ellas, el recinto contará con propuestas gastronómicas como el típico arròs al forn, gaspatxos, quesos artesanos, carnicerías y hornos tradicionales, que pondrán en valor lo sabores del territorio y su perfecta comunión con los vinos de la zona.

Dado que el recinto tendrá aforo limitado, los organizadores de La Mostra han potenciado la venta de entradas on-line, que pueden adquirirse en la plataforma 5bseleccion.es a un precio de quince euros. El ticket incluye acceso al recinto, una copa de cristal personalizada y cinco consumiciones de vino. Al igual que el año pasado, se reservará un número limitado de tickets para venta en taquilla el mismo día del evento, aunque en este caso e precio será de veinte euros.

Como viene sucediendo en anteriores ediciones de La Mostra, durante la jornada se realizarán diferentes actividades paralelas. En la parte festiva se ofrecerán dos actuaciones musicales. En la sesión matinal ocuparán el escenario Lulu y Los Tigretones, todo un clásico ya en la Mostra de Vins de Terres dels Alforins. Por la tarde llegará el turno del grupo local Malvasía Cover Band, que ofrecerá un repertorio de versiones de clásicos del pop-rock de los años ochenta y los noventa.

La parte más institucional vendrá hacia las 13:30 horas con el homenaje a uno de los bodegueros de mayor trayectoria en La Font de la Figuera, Antonio Arráez, padre del actual gerente y director técnico de Bodegas Arráez, Toni Arráez Calabuig, y una de las personas que más ha trabajado en pro de los vinos de la zona.

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La Mostra de Vins de les Terres dels Alforins es una cita ineludible con los mejores vinos que se elaboran en esta zona amparada por la DO Valencia, pero también una cita para reivindicar el valor de un territorio de la mano de un colectivo de bodegas que trabajan juntos desde hace casi dos décadas para preservar unos paisajes de gran valor, generando riqueza y fijando población en esta zona del interior de la provincia de Valencia.