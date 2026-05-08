Llega a València DO Navarra on Tour

El hotel balneario Las Arenas de València acoge este próximo lunes 11 de mayo la segunda parada de ‘Navarra On Tour’, una iniciativa promovida por la Denominación de Origen Navarra para acercar la diversidad, calidad y personalidad de sus vinos a seis ciudades españolas (Barcelona, València, Málaga, Bilbao, Madrid y Gijón). Los salones del imponente hotel valenciano acogerán diferentes catas temáticas dirigidas a profesionales y un showroom con sus principales bodegas abierto al público en general.

El programa que ha confeccionado el organismo regulador navarro comienza con una cata titulada ‘Grandes Hallazgos: Navarra inesperada’, una selección irrepetible de vinos singulares que refleja la autenticidad de esta denominación de origen. La cata se realizará en dos sesiones (a las 11 y a las 13:30 horas) y para acceder es imprescindible inscribirse a través de la página web verema.com. También por la mañana se celebrará una primera parte del showroom dirigida a profesionales en el que estarán presentes responsables de bodegas del prestigio de Pago de Cirsus, Bodegas Irache, Pagos de Araiz, Bodegas Marco Real, Bodegas San Martín de Unx y UNSI Wines.

El evento organizado por la DO Navarra tendrá su vertiente más desenfadada por la tarde con un tardeo con origen y showroom de bodegas planteado como un plan desenfadado para disfrutar del vino libremente en un ambiente informal y relajado. El acceso es libre previa inscripción e incluye el ya citado showroom, un rincón de rosados premium y gastronómicos, un espacio con los vinos mejor puntuados en la Selección Vinos DO Navarra 2026, juegos, sorteos y música DJ en directo.

Para los responsables del Consejo Regulador de la DO Navarra, ésta es «una oportunidad única para vivir nuestros vinos desde una perspectiva auténtica. Estas propuestas buscan fomentar el contacto directo con el público profesional y winelovers y ofrecer una experiencia real y cercana de los vinos de una de los denominaciones más importantes e históricas del país».

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La de la DO Navarra es una de las denominaciones de origen con más historia de España. En la actualidad cuentan con más de nueve mil hectáreas de viñedo, distribuidas en cinco zonas de producción: Tierra Estella, Valdizarbe, Ribera Baja, Ribera Alta y Baja Montaña. Tierra de grandes garnachas, la DO Navarra se ha ganado una bien merecida buena reputación gracias a sus tintos finos y elegantes y sus rosados frescos y frutales.