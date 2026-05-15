El Centre del Carme celebra el DIM y la Noche Europea de los Museos con talleres, conciertos, danza, cine y nuevas exposiciones

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) celebra el Día Internacional de los Museos y la Noche Europea de los Museos con una programación especial gratuita dirigida a todos los públicos y colectivos, que incluye talleres creativos, conciertos, danza, cine y nuevas exposiciones, del 12 al 18 de mayo.

Bajo el lema ‘El arte que nos une’, el Centre del Carme despliega un amplio abanico de actividades en horarios especiales, abriendo el museo de forma excepcional el lunes 18 de mayo, con motivo del DIM, y alargando su programación hasta las 00.00 el sábado 16 de mayo, coincidiendo con la Noche Europea de los Museos.

Entre las propuestas, destaca la inauguración, el 15 de mayo, de la muestra ‘Genealogies del territori’, que reúne las obras de 60 artistas cuyos estudios se han visto afectados por la dana. Lejos de plantearse como el relato del desastre, la exposición se plantea como un umbral. Se trata de una reflexión sobre el territorio, que deja de ser un paisaje de fondo para afirmarse como estructura activa. La tierra, el agua y los sedimentos configuran un sistema vivo donde la naturaleza no se contempla, sino que actúa, desborda y redefine los límites entre lo humano y lo ambiental.

Asimismo, el día 16, a las 20.30 horas, celebra la Noche Europea de los Museos, con el espectáculo, ‘EVA’ de danza contemporánea a cargo de la compañía Producciones Bucles Cia, bajo la dirección artística y coreográfica de Isabel Alfaro y la interpretación de las bailarinas Lara Miso y Wilma Puentes. EVA es una creación escénica que reimagina el mito del origen desde una mirada contemporánea y profundamente femenina. Aquí, Eva no nace de Adán ni le pertenece: Eva se pertenece a sí misma.

Como colofón, el 18 de mayo conmemora el DIM con el concierto de clausura de la exposición ‘Chema Madoz. Letra y compás’, a las 19.00 horas, con un concierto de violín y piano que dará vida a sus obras, haciendo sonar las partituras que han inspirado el trabajo creativo del fotógrafo español.

El día 18 tendrá lugar el concierto de clausura de la exposición ‘Chema Madoz. Letra y compás’ a las 19.00 horas. / CCCC

Dos jóvenes intérpretes valencianos desvelarán las piezas musicales que se esconden detrás de los juegos visuales de Madoz, el violinista, Carlos Martín Duarte y el pianista, Alejandro Espina, quienes ofrecen un viaje sensorial desde la poesía visual de Madoz haciendo sonar sus partituras hasta las melodías que los músicos proponen reinterpretando la obra del fotógrafo para evocar distintas emociones.

Durante estos días el CCCC se convierte en un espacio de encuentro y unión de la ciudadanía en torno a la cultura con propuestas pensadas para todos los colectivos: familias, adultos, jóvenes, personas mayores y grupos de accesibilidad. Talleres textiles, de lectura, creativos o visitas guiadas a las exposiciones y al conjunto histórico que alberga el Centre del Carme se alternarán durante toda la semana.

Día Internacional de los Museos

La programación del DIM comenzará a las 10 horas con el ensayo general abierto al público del concierto de Chema Madoz, que busca acompañar la visita de los espectadores. A las 10.30 horas, el taller ‘Una cita a ciegas’, integrado por el colectivo de Personas mayores y el Laboratorio de Creación Textil del CCCC, invitará al público a participar en una creación colectiva donde la calma y el hilo son los protagonistas.

Ya por la tarde, a las 17 horas, con juegos clásicos como el del pañuelo, una sesión de peluquería o un taller para confeccionar un collar de macarrones, el colectivo joven del CCCC, Contra.Lab, invitará a otros jóvenes de entre 16 y 25 años a formar parte del taller ‘Una voz creciendo’.

La jornada festiva culminará a las 19 horas con el concierto de clausura de la exposición ‘Chema Madoz. Letra y compás’, una cita de entrada gratuita hasta completar aforo.

Maratón de cortos, cine y visitas-taller para todas las edades

Coincidiendo con la celebración del DIM, el Centre del Carme acoge el 16 y 17 de mayo la sección Fragments del festival Internacional de Cine Documental DocsValencia. Durante dos jornadas consecutivas, el público podrá acceder de forma gratuita a un completo y variado maratón de cortometrajes, que esta edición tiene una proyección nacional.

Poniendo foco en el público infantil, el domingo 17 de mayo, el taller ‘Mus’n’babies’, abre sus puertas a los bebés de 0 a 3 años y sus familias para una primera toma de contacto con el museo a través de la experimentación musical y sensorial. Una visita gratuita con inscripción previa.

Para más información, consulta a través de este enlace el programa completo.