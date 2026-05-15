València se abre al océano a través del arte, la ciencia y la cultura

Del 18 al 24 de mayo, València acoge una nueva edición del OceanFest , la cuarta edición del festival impulsado por Oceanogràfic Valencia que propone una forma distinta de mirar el mar, más cercana, más consciente y conectada con la vida de la ciudad. Durante varios días, distintos espacios urbanos y culturales de la capital del Túria se transformarán en escenarios donde el arte, la ciencia y la divulgación convergen para trasladar la protección de los mares y océanos a la ciudadanía.

Lejos de plantearse como un evento exclusivamente científico o cultural, OceanFest se define como un punto de encuentro entre disciplinas y públicos. Su objetivo es generar una experiencia que invite a reflexionar sobre la importancia del medio marino, su fragilidad y el papel que desempeña en el equilibrio del planeta. Para ello, el festival articula su programación en torno a tres grandes ejes -el arte, la ciencia y los océanos- que dialogan entre sí a lo largo de toda la programación.

Con ello, el arte se convierte en un lenguaje capaz de emocionar y traducir conceptos complejos en imágenes accesibles; la ciencia aporta el conocimiento necesario para comprender los retos ambientales actuales; y el océano actúa como hilo conductor que da sentido a todas las propuestas. El resultado es una programación híbrida, pensada para públicos diversos y diseñada para integrarse en el pulso diario de la ciudad.

El océano toma Patraix

Aunque el festival está concebido para los últimos días de mayo, el pistoletazo de salida tendrá lugar el día 12 en el barrio de Patraix con una intervención artística que sintetiza el espíritu del festival. Las artistas de Cachetejack realizarán un mural en una de las paredes de la Hemeroteca de València, en el marco del Festival 10 sentidos, transformando este espacio urbano en una obra que conecta directamente con el mensaje de protección del medio marino, en este caso los polos.

Cachetejack, formado por las ilustradoras Nuria Bellver y Raquel Fanjul, es un colectivo reconocido por su estilo colorista, directo y cargado de contenido social. Su trabajo, que se mueve entre la ilustración, el diseño y la intervención urbana, ha colaborado con instituciones culturales y proyectos internacionales, siempre con una mirada contemporánea que busca generar reflexión desde lo cotidiano.

La artista Nuria Bellver de Cachetejack pinta una escultura de pingüinos en la presentación del OceanFest. / José Manuel López

El mural aportará una nueva capa estética al barrio y actuará como un punto de conexión entre el ciudadano y el océano, invitando a detenerse, observar y repensar la relación con el entorno natural incluso en pleno entorno urbano.

Taller de fotografía y de ilustración

El programa continuará el 18 de mayo en el Oceanogràfic con un taller de fotografía impartido por el propio Sergio Izquierdo. Más allá de una propuesta técnica, la actividad se plantea como una introducción al lenguaje visual aplicado a la conservación.

A la misma hora, el ilustrador Víctor Soler, embajador 2026 de la Fundación Oceanogràfic, dirigirá un taller en el que la ilustración se plantea como una herramienta para observar, interpretar y comunicar el entorno marino. A través de ejercicios prácticos, los participantes explorarán cómo trasladar al papel la riqueza y la fragilidad del océano, conectando expresión artística y conciencia ambiental.

Además, durante la semana del festival, los visitantes del Oceanogràfic podrán descubrir una selección de sus ilustraciones en el Edificio de Accesos del Oceanogràfic. La colección, centrada en el polo Norte, representa especies emblemáticas como la beluga desde una mirada artística y emotiva. Estas obras son el resultado de un proceso creativo desarrollado en estrecha colaboración con el equipo científico y los cuidadores del acuario, así como de la experiencia directa del Soler durante una expedición al Ártico el pasado mes de noviembre.

Victor soler, ilustrador invitado al OceanFest 2026. / Oceanogràfic

El trabajo de Víctor Soler se caracteriza por un estilo contemporáneo y expresivo, y toma la naturaleza como punto de partida para generar piezas que invitan a la reflexión.

La fotografía del océano al aire libre

Al igual que el año pasado, el OceanFest amplía su presencia en la ciudad con la inauguración de una exposición fotográfica de Sergio Izquierdo en colaboración con ValenciaPhoto. La muestra se ubicará en las Torres de Serranos y convertirá el entorno urbano en una galería accesible para todos los públicos.

La elección de un formato al aire libre refuerza la idea de sacar el arte del espacio expositivo tradicional y situarlo en lugares de tránsito, donde el encuentro con la imagen se produce de manera espontánea.

Asimismo, el 19 de mayo, OceanFest refuerza su presencia en la ciudad con la inauguración de una nueva exposición fotográfica de Sergio Izquierdo en los exteriores del Museu de les Ciències.

La propuesta invita a acercarse a territorios remotos como el Ártico y la Antártida. A través de la fotografía, el público puede descubrir la biodiversidad de estos entornos extremos y comprender su papel clave en el equilibrio climático global.

Guardianes de los Polos

La programación científica adquiere un papel protagonista el 20 de mayo con la celebración de Guardianes de los Polos, una conferencia participativa que propone un formato dinámico y abierto al público en torno a la importancia de los ecosistemas polares y los desafíos que enfrentan en un contexto de cambio climático.

En esta edición participarán los divulgadores Ana Morales Melgares -Because Size Matters-, José Luis Crespo -QuantumFracture-, Francesc Gascó -Pakozoico- e Ignacio Crespo -Sdestendhal-, que aportarán distintas miradas sobre cómo la divulgación científica puede ayudar a entender fenómenos complejos y fomentar la implicación social en la protección del planeta.

Una tarde para entender el planeta

El 21 de mayo concentrará una de las jornadas más completas del festival, comenzando a las 19 horas con una nueva edición de la Marea del Cambio, el ciclo impulsado por la Fundación Oceanogràfic. Este espacio de conferencias y mesas de diálogo conecta la ciencia con la ciudadanía para reflexionar sobre los grandes retos ambientales actuales.

En esta ocasión, el foco estará puesto en los ecosistemas polares, abordando cuestiones como el cambio climático, la biodiversidad o la sostenibilidad desde una perspectiva divulgativa. El objetivo es acercar el conocimiento científico de forma comprensible, fomentando el debate y la implicación social en la protección del entorno.

En paralelo, tendrá lugar la grabación en directo del podcast WATIF, impulsado por Nanísimo. Esta propuesta traslada la divulgación a un formato contemporáneo, en el que la actualidad se analiza desde una perspectiva científica y accesible.

El episodio, que se celebrará en el Oceanogràfic, abordará la geopolítica en el Ártico, una región clave por sus implicaciones estratégicas, económicas y medioambientales. En él participará el divulgador Borja Fernández -Memorias de Pez-, junto a personal experto de la Fundación Oceanogràfic, generando un diálogo que conecta ciencia, actualidad y sociedad.

La jornada se cerrará con un espacio distendido en la Terraza de Flamencos, donde los asistentes podrán compartir impresiones en un ambiente relajado con música en directo a cargo del grupo The Shag Sharks, prolongando la experiencia del festival más allá de los contenidos.

Vista al atardecer de los flamencos en el Oceanogràfic. / L-EMV

Un fin de semana para experimentar el océano

Del 22 al 24 de mayo, OceanFest se orienta especialmente hacia el público familiar y participativo con un programa continuo de talleres de educación ambiental en el Oceanogràfic que combinan arte, creatividad y divulgación científica.

Entre las propuestas destaca el taller de cerámica de Pedro Mecinas, en el que los participantes podrán pintar piezas inspiradas en animales polares, explorando la fauna del Ártico y la Antártida desde una perspectiva artística. A ello se suman actividades como Mochilas Planeta Tierra, donde se personalizan objetos cotidianos con sellos de especies polares, o el taller de manualidades inspirado en el universo visual de Cachetejack.

La dimensión científica se desarrolla en espacios como OceanLab, un entorno interactivo donde el público experimenta con conceptos como el deshielo, la acidificación de los océanos o la pérdida de biodiversidad a través de dinámicas prácticas. Estas actividades se completan con talleres divulgativos centrados en las especies del Ártico y la Antártida, que permiten comprender su papel en el equilibrio del planeta y los desafíos que enfrentan.

El concurso de fotografía OceanFest

El festival culminará el 24 de mayo con la entrega de premios del IV Concurso de Fotografía OceanFest, una iniciativa que invita a fotógrafos y amantes del mar a compartir su visión sobre la biodiversidad marina y la conservación de los océanos.

El certamen, contempla distintas categorías vinculadas al medio marino mediterráneo y busca poner en valor la calidad técnica como la capacidad de las imágenes para generar reflexión.

Como novedad en esta edición, se incorpora una categoría especial vinculada a la campaña “Desde cuándo no me ves”, centrada en la pérdida de biodiversidad y la desaparición progresiva de especies y ecosistemas. La obra ganadora en esta categoría se reproducirá en una lona de gran formato que se instalará en el Parador de Xàbia, convirtiendo la fotografía en una pieza de sensibilización permanente en el espacio público.

La entrega de premios pondrá el broche final a OceanFest 2026, reforzando el papel de la imagen como herramienta para emocionar, comunicar y generar conciencia.