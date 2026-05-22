Alicante lidera una investigación sobre la Monastrell

Miembros del Consejo Regulador de la DO Alicante han visitado recientemente la parcela experimental de Monastrell ubicada en el Llano del Mañán de Monóver, donde se desarrolla el proyecto de investigación de «Selección clonal de Monastrell», una iniciativa única en el mundo realizada con fondos propios de la DOP Alicante sin ayuda de ninguna institución pública y con el desarrollo profesional del IMida y la colaboración de viticultores propios.

Se trata de un proyecto a largo plazo que se encuentra en su sexto año, momento en el que se encuentra avanzado el proceso de identificación y saneamiento del más de centenar de cepas antiguas, habiendo seleccionado una veintena de clones, con los que en breve ya se podrá comenzar a vinificar de manera experimental con el objetivo de identificar las cualidades organolépticas de cada clon.