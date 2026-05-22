DO Valencia: 20 años dejando huella en la Noche del Vino

Varios centenares de personas, en su mayoría sumilleres, distribuidores, restauradores y otros profesionales del sector, se han dado cita esta semana en el Palau de la Música de València para celebrar una nueva edición, la vigésima, de la Noche del Vino de la DO Valencia, una gala que este año ha mostrado su perfil más reivindicativo e innovador con un alegato a la diferenciación, la defensa del territorio, el respeto por el entorno y la apuesta por la calidad por delante del volumen, tal y como constató en su intervención Salvador Manjón, presidente del Consejo Regulador de esta histórica demarcación vitivinícola que se extiende por cuatro subzonas de la provincia de Valencia: Alto Turia, Clariano, Moscatel y Valentino.

La de esta edición fue una gala amena y desenfadada, pero con un trasfondo en el que se puntualizó la realidad de un sector con notable peso en la economía valenciana que vive en un continuo proceso de adaptación al cambio climático y sobreviviendo a situaciones que condicionan su expansión internacional.

El discurso de Manjón abrió un evento en el que se presentó la nueva campaña promocional de la DO Valencia. Con el claim ‘València deja huella’, el Consejo regulador mostró un concepto que juega con el logo de la Denominación de Origen marcado sobre la hierba del campo, la madera de las barricas, la arena de nuestras playas, el agua del Mediterráneo y el granate de sus vinos.

Tras la proyección del vídeo de esta nueva campaña llegó el turno de los homenajes y reconocimientos, en esta ocasión focalizados en tres proyectos que han tenido notable relevancia en los últimos meses. Así, el Consejo regulador distinguió al proyecto 2L, una iniciativa localizada en el Alto Turia y liderada por los hermanos Luis y Lucas Izquierdo, tercera generación de una familia de viticultores que se han apoyado en la variedad autóctona Merseguera para crear unos vinos que definen la singularidad de los viñedos de esta zona, un galardón otorgado «por su apuesta de futuro frente a la despoblación y por la creación de valor en zonas de viticultura de montaña como Llosa de Aras, en el término municipal de Aras de los Olmos» según detalló la propia DO Valencia.

Foto de familia de los premiados en la gala. / Urban

Otro de los homenajeados en esta vigésima Noche del Vino fue el viticultor Javi Revert, quien ha situado su pequeño proyecto vitivinícola en la élite del vino a nivel internacional, con reconocimientos extraordinarios en guías de prestigio nacional como la Peñín o publicaciones de relevancia internacional como la de Robert Parker, que en sus últimas valoraciones ha otorgado 99 puntos al tinto Foradà, situándolo en el olimpo de los grandes vinos a nivel mundial. Un premio «por situar el trabajo y la identidad de los vinos valencianos en el foco de atención de la crítica especializada nacional e internacional», tal y como señalan desde el Consejo Regulador.

El último de los reconocimientos recayó en Anecoop, entidad cooperativa que agrupa a dos bodegas valencianas de prestigio (Reymos y Bodega La Viña) distinguida en este caso con motivo de su cincuenta aniversario. Alejandro Monzón, presidente de la entidad, fue el encargado de recoger un premio «con motivo de su 50 aniversario, por su trayectoria y compromiso con el vino de calidad como elemento de cohesión territorial».

La gala tuvo su punto final con la intervención del Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, quien aprovechó su discurso para mostrar su orgullo por el buen trabajo del sector vitivinícola y avanzar algunas líneas de ayudas que se activarán en las próximas semanas.

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La jornada finalizó con un showroom en el que 32 bodegas adscritas a la DO Valencia ofrecieron degustaciones de sus mejores vinos a los cientos de invitados que colmaron un año más el Palau de la Música, reivindicando el origen, la singularidad y la diversidad de una denominación de origen que deja huella.