Homenaje a Antonio Arráez en la Mostra de Vins de Terres dels Alforins

La decimotercera edición de la Mostra de Vins de Terres dels Alforins, celebrada el pasado sábado en la Plaza Mayor de La Font de la Figuera ha vuelto a confirmar el extraordinario momento en el que se encuentra un territorio dominado por paisajes de vinos. Alrededor de diez mil personas se dieron cita en una jornada en la que los vinos de trece de las bodegas agrupadas en la Associació Viticultors i Productors de les Terres dels Alforins (Javi Revert Viticultor, Bodega La Viña, El Poblet, Bodegas Arráez, Vinya Alforí, Bodega Los Pinos, Rafael Cambra, Casa Los Frailes, Clos de Lôm, Bodegas Enguera, Daniel Belda, Celler del Roure y Dominios de MGP) brillaron junto a las propuestas gastronómicas típicas de la zona como el arròs al forn, los gaspatxos, los quesos artesanos, los productos de carnicería y hornos tradicionales; además de la música en directo con las actuaciones de Lulú y Los Tigretones y Malvasía Cover Band.

En total, los organizadores estiman en más de 18.000 las copas de vino que se sirvieron durante la jornada, en lo que supone un nuevo hito para un evento absolutamente consolidado en el calendario de citas vinculadas al mundo del vino.

La parte institucional de esta edición de la Mostra de Vins de Terres dels Alforins tuvo lugar a mediodía con el homenaje a una de las personas que más han influido en el desarrollo del sector vitivinícola de La Font de la Figuera, el bodeguero Antonio Arráez Ibanco, segunda generación de una de las principales sagas de vinateros de la zona y padre de Toni Arráez, actual gerente y director técnico de Bodegas Arráez.

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Precisamente Toni Arráez fue el encargado de dirigirse al público con un emotivo discurso en el que destacó que ‘Tonín el de Arráez’ (como se conoce a su padre en el pueblo) formó parte de «una generación de bodegueros que ayudaron a construir el vino valenciano desde el esfuerzo, la constancia y el compromiso con el territorio». Toni también recordó que su padre fue durante años presidente de la Federación Valenciana de Embotelladores de Vino y vocal de la federación nacional, además de vocal del Consejo regulador de la Denominación de Origen Valencia. El enólogo cerró su discurso añadiendo que «mi padre es una persona seria, exigente, perfeccionista y humilde. De pocas palabras... pero de muchísimo trabajo. Porque al final, más allá del vino, de las bodegas o de las botellas, lo importante son los valores y el ejemplo que uno deja».