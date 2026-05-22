Requena acoge la asamblea de Acevin

El Templo de San Nicolás de Requena acogió la pasada semana la trigésimo tercera asamblea general de ACEVIN (Asociación de Ciudades Españolas del Vino). El encuentro, que reunió a cerca de un centenar de socios y miembros de varias rutas del vino de España, sirvió para exponer y analizar de manera conjunta las acciones realizadas por la Asociación durante el año 2025, así como para abordar algunos de los asuntos planificados en la agenda de 2026, entre ellos la implementación y la puesta en funcionamiento de algunos de los proyectos creados y desarrollados durante los años precedentes dentro del Programa «Experiencias Turismo España».

El programa de la asamblea general se completó con una serie de actividades lúdicas y visitas a establecimientos de la Ruta del Vino Utiel-Requena como bodegas Murviedro, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Sentencia, Dussart-Pedrón, Finca Calderón, Vera de Estenas o Ladrón de Lunas; además de recorridos guiados por el casco histórico de Requena y la organización de la segunda edición de los Encuentros de ACEVIN, centrados en esta ocasión en la historia de la Ruta del Vino Utiel-Requena.