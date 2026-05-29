Lagares, los vinos que nacen a los pies del Alto del Capurutxo

El nombre de Lagares está asociado a la familia Arráez desde su primera generación, ya que fue el nombre que se le puso a su primer gran vino. Tres cuartos de siglo después Toni Arráez le ha dado un nuevo aire a este sello clásico de la bodega, completando una gama de tres referencias que se inspiran en los paisajes del Alto del Capurutxo, cuya panorámica destaca como una postal del interior valenciano desde los amplios ventanales de la bodega, ubicada en el paraje Ciscar, en el término municipal de La Font de la Figuera.

La nueva familia de vinos de autor de Bodegas Arráez se abre con un blanco de perfil gastronómico elaborado con uvas de la variedad Verdil, autóctona de Terres dels Alforins. Se trata de un vino brillante, fresco y de buena intensidad aromática, con matices cítricos y recuerdos de azahar. Los tres meses de crianza sobre lías inciden en su buen volumen en boca.

Lagares El Capurutxo es un tinto que nace de un coupage de Monastrell, Garnacha Tintorera y Cabernet Sauvignon y descansa durante 18 meses en barricas de roble americano y francés. Complejo en nariz y largo en boca destaca por su complejidad aromática, con notas de fruta roja acompotada, notas tostadas, matices minerales y fondo balsámico.

Por último, Lagares Tinto es el homenaje de Toni a su abuelo y su padre. Se hace con uvas de Monastrell y Cabernet Sauvignon de parcelas ubicadas en las laderas de solana del Capurutxo y tiene una crianza en barricas de roble de 12 meses, tiempo tras el que muestra todo su potencial, con aromas de frutos negros maduros y matices de regaliz y café.

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La nueva trilogía Lagares ya está disponible en la tienda on-line de Bodegas Arráez, restaurantes y tiendas especializadas.