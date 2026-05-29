LoAlto, cuando el viñedo se funde con su entorno

Ha pasado casi una década desde que LoAlto se incorporase a la familia de Bodegas Schenk de la mano de su filial en España, Murviedro. Durante todo este tiempo, viticultores, bodegueros y enólogos han aprendido a interpretar la singularidad de unos parajes (a los pies del Parque de las Hoces del Cabriel, en el término de Venta del Moro) donde cultivan algunas decenas de hectáreas de variedades autóctonas como las Bobal, Tardana, Garnacha y Garnacha Blanca.

Esta semana la bodega ha organizado un encuentro con un grupo de profesionales del sector para mostrar los resultados que ya empiezan a vislumbrarse de la añada de 2025 y catar los vinos que actualmente están disponibles en el mercado, de las dos añadas anteriores, además de explicar un proyecto que se basa en la elaboración de vinos frescos y frutales, en los que cada variedad expresa la riqueza de un paisaje de vinos cargado de historia.

De la mano de Juanjo Muñoz, responsable técnico de la finca, los asistentes pudieron visitar algunas de las parcelas más singulares y recorrer las instalaciones de elaboración, donde los depósitos de acero inoxidable conviven con fudres de roble, depósitos de hormigón, damajuanas y barricas de roble.

Fue en esa estancia donde Muñoz asumió la responsabilidad de abrir una de las barricas donde termina de adquirir complejidad su blanco de Garnacha Blanca para poder catar unas muestras y descubrir todo el potencial sensorial de una añada, la de 2025, que verá la luz en breve. Sus notas florales, equilibrada acidez y excelente volumen en boca auguran un resultado que dará que hablar en el sector de los vinos premium, mejorando si cabe la anterior añada de 2024.

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Al margen de este blanco (LoAlto Parcela Los Álamos), destacó el LoAlto Parcela Guindal, un tinto parcelario elaborado exclusivamente con uvas de Garnacha de una parcela de casi medio siglo de antigüedad con orientación al sureste que envejece ocho meses en fudres de roble francés y que destaca por unos aromas que evocan las plantas aromáticas que crecen por toda la finca y una buena estructura en boca. La gama de vinos de finca (compuesta por tres monovarietales de Tardana, Bobal y Garnacha) destacaron por su buen equilibrio y su finura. Por último, LoAlto X, un tinto de Bobal de corte clásico que se presenta en formato magnum, puso de manifiesto la versatilidad de esta uva típica de Utiel-Requena. Sin duda un proyecto al que seguir de cerca en los próximos meses.